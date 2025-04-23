桃園復興前區長曾志湘藉女總務收賄 出庭仍不認

桃園市復興區前區長曾志湘被控2015年起，透過秘書室總務蔡幸蓁辦採購案收賄360萬元，蔡之後擔任里幹事又浮報經費收賄43萬5000元，去年11月同遭搜索羈押，上月偵結，桃園地院近日首度進行準備程序，羈押多月的曾對於起訴所指貪汙全不認，曾的家人到庭旁聽，法官諭知候核辦。

審判長林莆晉首先訊問，對於檢方起訴曾男擔任復興區長時，利用職務收取賄賂，涉犯貪汙治罪條例的對職務上行為收受賄賂罪，對於犯罪事實和罪名否認還是承認？曾志湘迅速以否認來回應，對於收賄的部分的答辯仍如移審接押庭一樣「否認，回答同前」。

法官訊問是否與5家企業負責人吳淳洋及公司會計莊雯惠討論過回扣、是否有利用總務蔡幸蓁收受賄賂、對於公所標案和小額採購的項目是否介入等問題，曾志湘皆予以否認，表示採購的部分都是各業務單位負責。

曾的辯護律師楊宗翰陳述辯護意旨時，表示本件為「無罪答辯」，內容詳如庭呈的刑是答辯及調查證據狀所載，對於證據能力部分不爭執，但認為無法證明起訴書所載犯罪事實，就證據調查部分，要求傳喚蔡幸蓁、吳淳洋及莊雯惠交互詰問，並請法院向財政部北區國稅局、桃園市地政局分別調閱蔡女2015至2021年財產所得及名下登記的不動產情況。