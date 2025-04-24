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看護作證剴剴受虐 數秒影片為證

聯合報／ 記者王聖藜／台北報導

台北地院國民法官法庭審理1歲男童「剴剴」遭保母劉彩萱（中）、劉若琳姊妹虐死案，昨傳喚女看護Mira出庭作證。 圖／聯合報系資料照片
台北地院國民法官法庭審理1歲男童「剴剴」遭保母劉彩萱（中）、劉若琳姊妹虐死案，昨傳喚女看護Mira出庭作證。 圖／聯合報系資料照片
台北地院國民法官法庭審理1歲男童「剴剴」遭保母劉彩萱、劉若琳姊妹虐死案，昨傳喚女看護Mira出庭作證。Mira證稱，「剴剴」冬天洗冷水澡，曾看見他穿著尿布發抖罰站，但沒看過劉若琳對「剴剴」施暴。

Mira曾照顧劉姓姊妹的父親，目前在美國工作，為了虐童案來台作證。她說，曾看過劉彩萱從冰箱拿剩菜飯放入攪拌機打成泥，再加熱用紙碗、塑膠湯匙在廁所餵「剴剴」，劉彩萱有一次用手推人，導致「剴剴」跌倒受傷。

Mira表示，第一次見到「剴剴」是2023年10月12日，「剴剴」當時全臉都是鼻涕，她幫忙擦拭，還拍下「剴剴」照片傳訊息給劉彩萱問這是誰。

Mira說，劉彩萱平日早上10時至11時間，會從冰箱拿出昨天或前天的剩菜飯，放入攪拌機打成泥再加熱，用紙碗、塑膠湯匙在廁所餵「剴剴」，還有一次，劉彩萱在食物泥加入燒焦的鍋巴給「剴剴」吃。

Mira證稱，常聽見「剴剴」在廁所發出尖叫聲及哭喊聲，劉彩萱餵完「剴剴」後，會接著幫忙洗澡，因熱水器沒有作動的聲音，她推估「剴剴」洗的是冷水澡。

Mira還說，「剴剴」洗完澡出來只會穿尿布、不穿衣服，會一直發抖，然後就在轉角位置以稍息等姿勢罰站；罰站時，劉彩萱會帶著另1名幼兒，與劉若琳也帶著的2名幼兒一起在客廳看電視連續劇，3名幼兒餐後會一起在客廳玩耍。

檢警依Mira手機裡5到6秒的影片認定是劉彩萱、劉若琳姊妹虐童證據之一，Mira表示，她認為情狀很怪異，當時還是男友的丈夫提醒她應該要錄影存證，才能向政府單位報案，所以她就偷拍了幾秒鐘。

冰箱 廁所 虐童

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