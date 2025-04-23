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疑公益侵占逾3千萬 林岱樺胞弟續押、親信住持再押2個月

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疑公益侵占逾3千萬 林岱樺胞弟續押、親信住持再押2個月

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

民進黨立委林岱樺涉入詐領助理費、公益侵占等案，被視為林岱樺案要角的通法寺住持釋煌智（本名洪正威）及林岱樺胞弟林岱融、王姓弟媳、黃姓會計等人，分別於2月底被法院裁定羈押禁見，其中，林岱融、王女、黃女等人羈押期到本月26日，檢方聲請延押獲准，釋煌智則在今傍晚前同被延押二個月。

林岱樺與仁武區通法寺往來密切，她曾任該寺護法會長，卻被檢調懷疑透過通法寺隱匿選區廠商捐款，該寺住持釋煌智（俗名洪正威）還以林已故父親林三郎名義，成立林三郎覺教基金會，並擔任基金會董事長，藉此隱匿金流規避監管。

檢調查出，林岱樺至少有3205萬元政治獻金涉嫌公益侵占，雄檢自二月起發動多波搜索，除二月底成功羈押釋煌智、林岱融、王姓弟媳、黃姓會計外，今年4月其林園服務處主任周忠信、連姓助理也被裁定羈押，全案已有6人在押中，隨著時間推移，整起案情拼圖越來越清晰。

立委林岱樺涉嫌浮報助理費案，高雄檢調帶回通法寺住持釋煌智調查，二度複訊後聲押獲准，檢方聲請延押後今天法院裁定續押。(本報資料照片)
立委林岱樺涉嫌浮報助理費案，高雄檢調帶回通法寺住持釋煌智調查，二度複訊後聲押獲准，檢方聲請延押後今天法院裁定續押。(本報資料照片)

侵占 公益 林岱樺

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