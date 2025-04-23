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4個月騙7千多萬！詐團找民眾開人頭公司 18人遭搜索約談

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

台北地檢署偵辦假檢警、假投資詐騙案，查出李姓主嫌以金錢誘惑至少15名民眾當人頭，作為公司登記負責人，再開立公司銀行帳戶供詐團使用，約4個月非法詐騙7千多萬元。檢警昨兵分22路搜索李姓主嫌等人到案，今陸續移送複訊。

台北地檢署昨指揮刑事局中部打擊犯罪中心、新北市刑大持法院索票兵分22路搜索車手、收水、監控手、人頭負責人住居所，及水房、控制人頭的嘉義據點、桃園據點、新北據點等處。全案已拘提李姓主嫌等12人，及通知據點內被受控制的6名人頭，今18名被告陸續移送檢方複訊。

檢方追查，詐騙集團近日找多名民眾當人頭，先變更為公司負責人，直接帶往銀行開立公司帳戶，作為假檢警、假投資股票的人頭帳戶，讓詐欺被害人誤以為轉帳給投資公司。

檢警統計，今年1月至4月中旬，該詐騙集團至少尋覓15人當人頭，並給予一定報酬，全台有16名詐欺被害人匯款至人頭帳戶，金額初估約7千多萬元。

檢方認定，李姓主嫌等人涉犯組織犯罪防制條例參與犯罪組織罪嫌、詐欺犯罪危害防制條例「三人以上共同詐欺取財且詐欺獲取之財物達500萬元罪嫌」、刑法三人以上共同詐欺取財罪嫌、洗錢防制一般洗錢罪嫌，李等人陸續移送檢方複訊。

台北地檢署。記者蕭雅娟／攝影
台北地檢署。記者蕭雅娟／攝影

詐欺 詐騙集團

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