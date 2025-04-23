積怨已久！桃園清潔工持刀攻擊保全 法官不信「失憶」判決出爐

桃園高鐵站旁某社區的姜姓清潔員，不滿保全總指責沒關垃圾間大門，雙方常起口角，2023年7月25日中午，姜持美工刀衝進保全室攻擊林，總幹事驚見喋血案報警，他行凶後辯稱「失憶」，桃園地院審結，合議庭未採信，依殺人未遂罪判5年4月，可上訴。

法院審理時，被告58歲姜姓男子辯稱，他患有癲癇症狀，情緒不穩定，案發當天可能沒定期服藥，所以失去記憶，因工作上多次遭林姓保全的指責，一時情緒失控，且因工作關係才會隨身攜帶美工刀，並無殺害告訴人的意思。

合議庭依據保全及證人證述，還有現場監視錄影勘驗結果，認定本案衝突起因被告不滿告訴人對其工作事務指責，連續以美工刀朝告訴人臉部、頭部攻擊，並未避開身體要害部位，且於告訴人已受傷、血流不止狀態，仍持續攻擊，若非證人即時阻擋，則告訴人恐將發生死亡結果。

合議庭指出，被告行為時確有致告訴人於死的殺人不確定犯意，若被告僅基於傷害犯意，怎會持續以刀器朝告訴人揮砍之理，又根據診所的回覆，被告所服用藥物及所患疾病與情緒控管無關，被告所辯不可採，殺人未遂犯行堪以認定。