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逾600陸人非法來台打工！女牙醫院長涉嫌代辦 遭北檢搜索約談
魔法牙醫診所潘姓女牙醫兼院長，涉嫌透過衛福部「醫療服務國際化」推動計劃，在半年內逾600名大陸地區人民以治療牙齒、觀光名義來台，實際上卻是讓600多人非法來台打工。台北地檢署今搜索牙醫診所、旅行社等9處，約談潘女等10名被告、2名證人到案。
檢方掌握，台北市魔法牙醫診所向衛福部申請「醫療服務國際化轉型推動計劃」成為會員機構，從2022年12月至2023年5月間，透過大陸地區的旅行社像大陸人士收款，以治療、矯正牙齒等名義，找我國旅行社代辦業務，涉嫌讓超過600名大陸地區人士以觀光名義來台非法打工，不法所得仍計算中。
台北地檢署今指揮移民署北區事務大隊台北市專勤隊、調查局台北市調查處，偵辦潘姓女牙醫師涉嫌違反兩岸條例案件，搜索潘等7人住所、魔法牙醫診所、佑金旅行社、飛向旅行社共9處。
檢方認為，潘姓女牙醫、旅行社徐姓、向姓負責人等人行為涉犯台灣地區與大陸地區人民關係條例意圖營利而使大陸地區人民非法進入台灣地區罪嫌，及刑法行使業務上登載不實文書罪等罪嫌，今通知潘等10人及證人2人到案查證，目前持續偵辦中。
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