逾600陸人非法來台打工！女牙醫院長涉嫌代辦 遭北檢搜索約談

魔法牙醫診所潘姓女牙醫兼院長，涉嫌透過衛福部「醫療服務國際化」推動計劃，在半年內逾600名大陸地區人民以治療牙齒、觀光名義來台，實際上卻是讓600多人非法來台打工。台北地檢署今搜索牙醫診所、旅行社等9處，約談潘女等10名被告、2名證人到案。

檢方掌握，台北市魔法牙醫診所向衛福部申請「醫療服務國際化轉型推動計劃」成為會員機構，從2022年12月至2023年5月間，透過大陸地區的旅行社像大陸人士收款，以治療、矯正牙齒等名義，找我國旅行社代辦業務，涉嫌讓超過600名大陸地區人士以觀光名義來台非法打工，不法所得仍計算中。

台北地檢署今指揮移民署北區事務大隊台北市專勤隊、調查局台北市調查處，偵辦潘姓女牙醫師涉嫌違反兩岸條例案件，搜索潘等7人住所、魔法牙醫診所、佑金旅行社、飛向旅行社共9處。