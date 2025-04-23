快訊

以為哇沙米免費！嘉義夫婦點2份被收300 評論留1星遭店家公布影像

日職／隊友失誤+捕逸…古林睿煬首局掉3分 中職經驗未必吞敗

駕駛移送未道歉、不發一語！鬼切逆撞康橋7生傷 鄰居：是社區頭痛人物

聽新聞
0:00 / 0:00

以為哇沙米免費！嘉義夫婦點2份被收300 評論留1星遭店家公布影像

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

有對夫婦到嘉義市日本料理店用餐，期間追加2份「哇沙米」芥末，結帳時才知要加收300元，認為店家未事先說明價格，因而在Google留下一星評論，沒想到遭店家在臉書粉專公開監視器影片、姓名及長相，引爆網路論戰，雙方目前已互提告，將對簿公堂。

事件發生在本月19日下午，有對夫妻婦帶著長輩前往該壽司店用餐，長輩當場追加2次山葵。據女客說法，店家未明示收費，語氣也像介紹食材，「你要一份嗎？這是現磨的」，讓他們誤以為是免費附贈。直到結帳才得知要價300元，等於一份150元。她表示雖然當場有提出質疑，也照付錢離開，但事後仍感不滿，在Google評論留下1星評價。

壽司店於臉書粉專回擊，還放上約3分多鐘監視器畫面，敘述過程當中客人知道「哇沙米」是要錢的，在結帳時清楚放大夫妻的正臉與對話內容，並公開姓名，「結帳時很不想付山葵的錢」質疑是假裝不知情，揚言對方誹謗商譽，將提告求償。臉書並放上張妨害名譽報案單。

事件在網路上持續延燒，支持雙方的聲音都有。

嘉義市政府消保官黃崇傑表示，依消保法第4條規定，店家有充分告知消費者消費資訊義務，如果店家送「哇沙米」之前已告知要多收300塊，店家就沒有違法，反之沒有告知價格事後才追加，消費者可以請求不給付。

警方表示，消費者已到警局提告店家將影像、相關資料放在網路上，依違反個人資料保護法受理。

店家在臉書粉專放上上約3分多鐘監視器畫面，「結帳時很不想付山葵的錢」質疑是假裝不知情。圖／翻攝店家臉書
店家在臉書粉專放上上約3分多鐘監視器畫面，「結帳時很不想付山葵的錢」質疑是假裝不知情。圖／翻攝店家臉書

店家在臉書上貼文公開姓名表示將提告。圖／翻攝店家臉書
店家在臉書上貼文公開姓名表示將提告。圖／翻攝店家臉書

店家在臉書貼文並放上張妨害名譽報案單。圖／翻攝店家臉書
店家在臉書貼文並放上張妨害名譽報案單。圖／翻攝店家臉書

提告 消費者 網路

延伸閱讀

426凱道集會嘉義市長黃敏惠願參與 盼朝野降低對立團結對外

老人腰痛千萬別忽視 嘉義農婦曬穀跌倒竟成髖關節骨折

將出席426上凱道 嘉義市長黃敏惠：盼降低朝野對立

季節限定紐西蘭新品種紅寶石奇異果上市 嘉義果菜市場搶手

相關新聞

廁所餵剩菜、冬天洗冷水澡發抖罰站 女看護作證「剴剴」保母虐童

台北地院國民法官法庭審理1歲男童「剴剴」遭保母劉彩萱、劉若琳姊妹虐死案，今天傳喚女看護Mira出庭作證。Mira證稱，「...

暖男人設崩壞！公益直播主爆打前女友 檢方依殺人未遂起訴

彰化縣以公益形象走紅的直播主胡凱彬因不滿吳姓前女友與另一名葉姓直播主曖昧，且吳女邀葉男一起離開另起爐灶，胡男去年夥3名手...

逾600陸人非法來台打工！女牙醫院長涉嫌代辦 遭北檢搜索約談

魔法牙醫診所潘姓女牙醫兼院長，涉嫌透過衛福部「醫療服務國際化」推動計劃，在半年內逾600名大陸地區人民以治療牙齒、觀光名...

以為哇沙米免費！嘉義夫婦點2份被收300 評論留1星遭店家公布影像

有對夫婦到嘉義市日本料理店用餐，期間追加2份「哇沙米」芥末，結帳時才知要加收300元，認為店家未事先說明價格，因而在Go...

詐團找民眾開公司當人頭 4個月騙7千多萬 18人遭搜索約談

台北地檢署偵辦假檢警、假投資詐騙案，查出李姓主嫌以金錢誘惑至少15名民眾當人頭，作為公司登記負責人，再開立公司銀行帳戶供...

積怨已久！桃園清潔工持刀攻擊保全 法官不信「失憶」判決出爐

桃園高鐵站旁某社區的姜姓清潔員，不滿保全總指責沒關垃圾間大門，雙方常起口角，2023年7月25日中午，姜持美工刀衝進保全...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。