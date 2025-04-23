以為哇沙米免費！嘉義夫婦點2份被收300 評論留1星遭店家公布影像

有對夫婦到嘉義市日本料理店用餐，期間追加2份「哇沙米」芥末，結帳時才知要加收300元，認為店家未事先說明價格，因而在Google留下一星評論，沒想到遭店家在臉書粉專公開監視器影片、姓名及長相，引爆網路論戰，雙方目前已互提告，將對簿公堂。

事件發生在本月19日下午，有對夫妻婦帶著長輩前往該壽司店用餐，長輩當場追加2次山葵。據女客說法，店家未明示收費，語氣也像介紹食材，「你要一份嗎？這是現磨的」，讓他們誤以為是免費附贈。直到結帳才得知要價300元，等於一份150元。她表示雖然當場有提出質疑，也照付錢離開，但事後仍感不滿，在Google評論留下1星評價。

壽司店於臉書粉專回擊，還放上約3分多鐘監視器畫面，敘述過程當中客人知道「哇沙米」是要錢的，在結帳時清楚放大夫妻的正臉與對話內容，並公開姓名，「結帳時很不想付山葵的錢」質疑是假裝不知情，揚言對方誹謗商譽，將提告求償。臉書並放上張妨害名譽報案單。

事件在網路上持續延燒，支持雙方的聲音都有。

嘉義市政府消保官黃崇傑表示，依消保法第4條規定，店家有充分告知消費者消費資訊義務，如果店家送「哇沙米」之前已告知要多收300塊，店家就沒有違法，反之沒有告知價格事後才追加，消費者可以請求不給付。

警方表示，消費者已到警局提告店家將影像、相關資料放在網路上，依違反個人資料保護法受理。

店家在臉書粉專放上上約3分多鐘監視器畫面，「結帳時很不想付山葵的錢」質疑是假裝不知情。圖／翻攝店家臉書

店家在臉書上貼文公開姓名表示將提告。圖／翻攝店家臉書