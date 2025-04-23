繳交偽造車牌辦理停駛 豐原監理站識破移送法辦

一名男子昨天到豐原監理站要辦理車輛停駛作業時，監理站人員發現車牌有異，查出疑似偽造車牌，通報警方到場，警方依偽造變造特種文書罪嫌移送法辦，可處1年以下有期徒刑、拘役或9000元以下罰金。

豐原監理站昨天下午3時30分，單一異動窗口人員為民眾辦理車輛停駛作業時，查獲民眾繳交偽造的車牌辦理停駛，窗口人員查覺該車牌與真車牌比較，顏色過白且邊框明顯有差異，經檢視號牌疑似為偽造車牌，立即通報台中市警局豐原分局豐東派出所協助處理，警方到場即依規定偵辦。

豐原監理站長朱豐誠表示，近來民眾涉險購買偽造號牌行駛道路事件層出不窮，如涉及製造、販售、使用偽造號牌行駛道路等情事，使用者將依道路交通管理處罰條例第12條處3600元以上1萬800元以下罰鍰，另製造、販售、使用者將違反刑法第212條偽造變造特種文書罪，可處1年以下有期徒刑、拘役或9000元以下罰金。