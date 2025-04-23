廁所餵剩菜、冬天洗冷水澡發抖罰站 女看護作證「剴剴」保母虐童
台北地院國民法官法庭審理1歲男童「剴剴」遭保母劉彩萱、劉若琳姊妹虐死案，今天傳喚女看護Mira出庭作證。Mira證稱，「剴剴」冬天洗冷水澡，曾看見他穿著尿布發抖罰站，但沒有看過劉若琳對「剴剴」施暴。
Mira曾經照顧劉姓姊妹的父親，目前在美國工作，今天為了虐童案來台作證。她說，曾看過劉彩萱從冰箱拿剩菜飯放入攪拌機打成泥，再加熱用紙碗、塑膠湯匙在廁所餵「剴剴」，劉彩萱有一次用手推人導致「剴剴」跌倒而受傷。
Mira表示，她第一次見到「剴剴」是在2023年10月12日，「剴剴」當時全臉都是鼻涕，她幫忙擦拭，還拍下「剴剴」照片並傳訊息給劉彩萱問這是誰。
Mira說，劉彩萱平日早上10時至11時之間，會從冰箱拿昨天或前天的剩菜飯，放入攪拌機打成泥再加熱，用紙碗、塑膠湯匙在廁所餵「剴剴」，還有一次，劉彩萱在食物泥有加入了燒焦的鍋巴給「剴剴」吃。
Mira證稱，常聽見「剴剴」在廁所發出尖叫聲及哭喊聲，劉彩萱餵完「剴剴」後，會接著幫忙洗澡，因熱水器沒有作動的聲音，她因此推估是「剴剴」洗的是冷水澡。
Mira還說，「剴剴」洗完澡出來只會穿尿布、不穿衣服，身體會一直發抖，然後「剴剴」就在轉角位置以稍息等姿勢罰站；罰站時，劉彩萱會帶著另1名幼兒與劉若琳也帶著的2名幼兒一起在客廳看電視連續劇，3名幼兒餐後會一起在客廳玩耍。
檢警依Mira手機裡5到6秒的影片認定是劉彩萱、劉若琳姊妹虐童的證據之一，Mira表示，因為她認為情狀很怪異，當時的男友夫提醒她應該要錄影存證，才能向政府單位報案，所以她就偷拍了幾秒鐘。
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