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暖男人設崩壞！公益直播主爆打前女友 檢方依殺人未遂起訴

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣以公益形象走紅的直播主胡凱彬因不滿吳姓前女友與另一名葉姓直播主曖昧，且吳女邀葉男一起離開另起爐灶，胡男去年夥3名手下持棒球棒朝二人頭部痛毆，葉男差點被打死，彰化地檢署依殺人未遂罪嫌將胡凱彬等4人提起公訴。

34歲直播主胡凱彬疫情期間大量捐口罩，還為家扶中心義賣燈籠、募款等，塑造暖男公益形象，但走紅後也爭議不斷。

檢警調查指出，胡凱彬是「胡凱彬直播團隊」負責人，旗下約有20名員工，從事網路直播，吸引招攬多名未成年或即將成年的少年加入直播團隊，並提供住處做為員工宿舍。

其中吳女與胡凱彬曾短暫交往，分手後仍在團隊任直播主，胡男因不滿吳女和他分手後，與另一直播主葉男有曖昧又煽動葉一起離職，去年10月29日凌晨3點帶著3名手下到員工宿舍葉男房間圍毆葉男，4人分持金屬、木製棒球棒朝葉男頭部打，還抓葉男的頭去撞牆，手段極其兇殘，造成葉男頭部血腫、鼻骨骨折、全身是傷，還被打到尿失禁而倒地不起。

胡男再上樓到吳女宿舍，叫出吳女後，持棒球棒朝吳女頭部及身上猛打，打得吳女倒地尖叫，造成吳女頭部血腫、撕裂傷、全身多數挫傷淤青。

去年檢警偵辦此暴力案件，將胡男聲押獲准，檢警也查出，胡男曾違反商標法、人口販運防制法、賭博等罪嫌，在直播中販售仿冒LV、香奈兒等名牌商品，被法院判刑2月，仍不知悔改，又率眾將吳女和葉男打傷，全案偵查終結，將胡凱彬等4人依殺人未遂罪嫌起訴。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

直播主胡凱彬爆打前女友的影音曾在網路上流傳，胡男還曾出面說明。圖／翻攝自胡凱彬臉書
直播主胡凱彬爆打前女友的影音曾在網路上流傳，胡男還曾出面說明。圖／翻攝自胡凱彬臉書
直播主胡凱彬涉嫌爆打前女友直播主吳女，造成吳女頭部及全身受傷。資料照／擷取爆料公社臉書
直播主胡凱彬涉嫌爆打前女友直播主吳女，造成吳女頭部及全身受傷。資料照／擷取爆料公社臉書
檢警偵辦胡凱彬暴力案件，在胡男住處也查到球棒和玩具槍等，全案偵查終結，彰檢將胡凱彬等4人依殺人未遂罪嫌起訴。資料照／警方提供
檢警偵辦胡凱彬暴力案件，在胡男住處也查到球棒和玩具槍等，全案偵查終結，彰檢將胡凱彬等4人依殺人未遂罪嫌起訴。資料照／警方提供
直播主胡凱彬涉嫌爆打前女友直播主吳女，造成吳女頭部及全身受傷。資料照／擷取社會事新聞影音
直播主胡凱彬涉嫌爆打前女友直播主吳女，造成吳女頭部及全身受傷。資料照／擷取社會事新聞影音

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