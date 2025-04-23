林岱樺涉貪案尚缺最後一塊拼圖 胞弟、會計再延押2個月

民進黨立委林岱樺涉入詐領助理費、公益侵占等案，被視為林岱樺案要角的通法寺住持釋煌智（本名洪正威）及林岱樺胞弟林岱融、王姓弟媳、黃姓會計等人，分別於2月底被法院裁定羈押禁見，其中，林岱融、王女、黃女等人羈押期到本月26日，檢方聲請延押獲准，釋煌智則待法院裁定。

林岱樺與仁武區通法寺往來密切，她曾任該寺護法會長，卻被檢調懷疑透過通法寺隱匿選區廠商捐款，該寺住持釋煌智（俗名洪正威）還以林已故父親林三郎名義，成立林三郎覺教基金會，並擔任基金會董事長，藉此隱匿金流規避監管。

檢調首波搜索時，釋煌智、林岱華均以100萬元交保候傳，後來檢方2月26日聲押林岱樺胞弟林岱融、黃姓會計、王姓弟媳獲准後，同月27日再發動第二波搜索，隔天清晨聲押釋煌智。

高雄地院審理後，法官認為釋煌智被搜索前多次與相關共犯見面，第一次被搜索移送獲交保後，透過手機與同案被告聯繫，前天第二次被搜索時，又將手機交給弟子藏在洗衣籃；檢方認為有湮滅證據、勾串共犯及證人之虞，裁定羈押禁見。

林岱融、黃姓會計、王姓弟媳等3人及釋煌智，羈押期分別到本月26日、28日止，因全案仍有金流待釐清，雄檢無法火速偵結，近期向法院聲請延押，高雄地院前天開庭後，今天裁准續押林岱融、黃姓會計、王姓弟媳等3人，釋煌智則待法院裁定。

雄檢偵辦林岱樺涉貪案不停，本月11日，雄檢再指揮調查局南機站發動搜索，約談林岱樺林園服務處主任周忠信、大寮服務處主任林弘文、助理連亞溱、林岱融事務所孟姓會計及陳姓助理多人到案。

檢調查出，周忠信不僅詐領118萬元助理費，還從他擔任理事長的了凡服務協會，轉帳100萬元至釋煌智名下帳戶，涉嫌背信。

至於連亞溱則涉及供帳戶，供林岱樺私下收取政治獻金，涉侵占獻金共944萬餘元；孟姓會計曾在林岱融會計事務所任職，被控製作內帳，將政治獻金存入非政治獻金專戶共2261萬元；至於陳姓助理及林弘文，僅涉及詐領助理費。