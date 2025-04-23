高雄男酒駕遭罰心生不滿 肉搜又騷擾員警卻無罪

高雄市一名黃姓男子酒醉騎車，遭到梓官分駐所郭姓所長攔查並開罰，沒想到黃男竟心生不滿，在臉書上肉搜所長，就連所長的老婆、外甥也被肉搜，黃男再截圖傳訊息給所長稱「廁長你好」、「可笑笑」等訊息，遭所長提告違反個資法，不過法官認為黃男行為沒有損害所長利益，因此判黃男無罪。

黃姓男子2023年5月18日下午5點，騎機車在梓官的路上因行車不穩、面有酒容，遭到岡山警分局梓官分駐所郭姓所長攔查，一經酒測黃男酒測值高達0.21毫克，因此開罰還暫時沒收移置保管機車，讓黃男心生不滿，回家後就用臉書肉搜郭姓所長。

黃男先是找到郭姓所長的臉書，又透過郭姓所長臉書塗鴉牆找到所長的老婆及外甥臉書，黃男再把他們的臉書大頭照一一截圖，並直接傳訊息及截圖給所長稱「廁長你好」、「可笑笑」、「卡乖欸」，遭所長報警提告違反個資法。

黃男坦承傳訊息給所長，但否認有非法利用個資的犯行，還辯稱「我當時喝醉酒，我有點忘記我傳送截圖及文字訊息給所長的目的」。

不過法官調查，郭姓所長的臉書帳號，以及在臉書Po的照片及貼文都是公開的，任何人都可以搜尋得到，因此黃男從公開的臉書帳號找到所長及所長的家人，是單純蒐集公開的個人資料，沒有造成所長權益遭受侵害。

法官認為黃男是酒後表達、抒發其不滿情緒，才會肉搜所長，雖然行為違反個資法第20條第1項規定，但黃男的行為並無足生損害於所長，主觀上也沒有損害所長非財產上利益的意圖，在沒有積極明確證據下，判黃男無罪。