台南7旬翁遇車禍逕自騎車離開被訴 法官認無肇責判免刑

7旬吳翁去年7月30日騎機車沿台南新化區中正路，經和平街與竹林路口停等紅燈時，後方陳姓女子騎機車煞車不及，擦撞吳車後人車倒地，陳女再遭吳姓女子騎機車追撞，致全身多處骨折，吳翁及吳女被訴肇事逃逸、過失傷害，經鑑定吳翁無肇責獲判免刑，吳女也經撤告後不受理。

檢警調查，案發當時，陳女駕駛機車，因疏未注意車前狀況及與前車保持安全距離而煞車不及，由後擦撞吳車後人車倒地，再遭同向後方吳女所騎機車行駛至交岔路口，疏於注意而闖越紅燈追撞，致陳女肝臟、脾臟撕裂傷、胸部挫傷合併肺挫傷，及胸骨、左側肩胛骨及肋骨等多處骨折、左右側血氣胸等傷害。

然而，吳男發生交通事故後，未留在現場協助救護或等待警方前來處理，即逕自駕車離開現場而被訴，吳女則被訴過失傷害罪嫌。

吳翁於警詢中供稱，他有遭到陳女機車碰撞，惟於檢方偵查中辯稱，他沒有與陳女發生碰撞，且他人也沒有受傷。

台南地院指出，該交通事故是陳女駕駛機車，未注意車前狀況及未與前車保持安全距離，為肇事原因，吳翁則無肇事因素，就此交通事故發生應無過失，依法可減、免其刑。

台南地院審酌，吳翁肇事後，未停留現場對告訴人加以救助，也未等待警方到場以釐清肇事責任，而逕自騎乘機車離開現場，惟念他對於車禍發生並無過失，及犯後坦認犯行，陳女當庭表明不予追究。