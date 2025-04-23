影／建國花市路旁多肉植物搬上車被告 小黃司機喊冤以為沒人要

這個月6日清晨8時許，60歲黃姓計程車司機載客到台北市建國假日花市附近，發現有20多盆小型仙人掌等觀賞多肉植物，放在花市旁緊鄰快車道的花圃上，黃男停車搬走這些多肉植物，被花市攤商提告侵占；黃男到案後，供稱他以為這些植物是沒人要或遭遺忘，搬到車上是想送到派出所。但因為攤商已經提告，全案函送法辦。

新生南路派出所指出，六日清晨8時許，建國花市攤商急忙報案，他要販售的多肉植物放置路旁，在搬運貨物前往花市內攤位時，僅離開約10分鐘許，返回後就發現約20盆多肉植物不見，損失7000餘元。

警方詢問，才知道花市攤商有時為補貨方便，擔心花市人潮擁擠，人車難進造成補貨困難，因此會將植物先放在攤位外的花圃當中轉站，要補貨時方便拿取。

警方調閱監視器，發現植物是被駕駛計程車的60歲黃姓男子拿走，案發1小時內警方就已通知他到案說明，黃男喊冤，表示他當天清晨載客到建國假日花市後，就看到這些多肉植物；第二趟在附近要去接客時再度看見，他以為這些多肉植物沒人要或有人遺失，才臨時停車將植物搬到車上，打算稍後駕車行經派出所時報案。