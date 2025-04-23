劉姓保母虐死剴剴案開庭 看護：冷水澡僅穿尿布發抖罰站

劉姓保母姊妹涉虐死男童「剴剴」，台北地院國民法官庭今天開庭，外籍看護Mira作證說，男童吃剩菜飯泥的碗有蟑螂，冬天洗冷水澡尖叫，僅穿尿布發抖罰站，待遇與其他小孩不同。

劉彩萱、劉若琳姊妹於民國112年8月間受兒福聯盟委託照顧1歲男童「剴剴」，2女涉於同年9月1日起至同年12月23日對「剴剴」犯凌虐、妨害自由、傷害等行為；「剴剴」於同年12月24日凌晨無意識，傷重送醫不治。台北地檢署依凌虐兒童妨害身心發展致死等罪起訴2女。

台北地院國民法官庭今天開庭審理，曾經照顧劉姓姊妹父親的外籍看護Mira到庭作證，Mira現於美國工作，為了本案來台，Mira發現證人席距離被告很近，請求志工陪同，獲合議庭裁准；法院找來通譯即時翻譯確認Mira的作證內容，Mira曾經拍下「剴剴」僅穿尿布發抖罰站影片。

Mira庭上表示，她的工作是照顧劉姓姊妹的父親「阿公」，這是她第一次在台灣工作，期間為民國112年9月27日至113年1月9日，她的雇主為劉彩萱，劉彩萱除了照顧「剴剴」，還照顧另一名比「剴剴」年紀小的孩子。劉若琳照顧2名幼兒，印象中是8個月大及10個月大。

Mira表示，第一次見到「剴剴」是112年10月12日，「剴剴」當時全臉是鼻涕，她幫忙擦一下，拍下「剴剴」照片並傳訊息給劉彩萱，詢問這是誰。

Mira說，平日通常作息狀況部分，劉彩萱早上10時至11時之間，從冰箱拿昨天或前天的剩菜飯，放入攪拌機打成泥再加熱，用紙碗、塑膠湯匙在廁所餵「剴剴」，「剴剴」曾發出作噁的聲音，另有一次食物泥有加入燒焦鍋巴。紙碗、塑膠湯匙使用完畢會留在廁所，她發現有蟑螂在紙碗上爬，立刻把紙碗等丟棄。

Mira表示，通常「剴剴」走進廁所時，面露恐懼害怕表情，且走路緩慢；劉彩萱有一次不耐煩，用手推「剴剴」，導致「剴剴」跌倒而受傷。

Mira指出，「剴剴」在廁所時，不時發出尖叫聲及哭聲；劉彩萱餵完「剴剴」後，會接著洗澡，因熱水器沒有作動聲音，推估是洗冷水澡，洗完澡出來的「剴剴」，只會穿尿布，沒有穿衣服並一直發抖，然後「剴剴」就在轉角位置，以稍息等姿勢罰站，人不准動只有眼睛動，罰站從早上11時30分左右直到下午2時30分或3時結束。

Mira說，「剴剴」罰站時，劉彩萱帶著照顧的另1名幼兒，還有劉若琳帶著照顧的2名幼兒，會一起在客廳看電視連續劇並吃午餐，3名幼兒餐後，會在客廳玩耍。