女警眼尖發現路邊車手神情緊張 通報警力盤查當場逮人
台南市警第五分局公園派出所女警楊佩宜昨天執行勤區巡邏勤務時，在北區西門路四段發現一名男子邊講電話邊行走、神情緊張、舉止可疑，通報線上警力尾隨監控，密切注意舉動；警方查出該名男子果然是詐騙車手，依詐欺罪、洗錢防制法移送偵辦 。
昨天下午2時許，楊佩宜通知便衣警員杜孟樵趕往，杜跟著男子一起進入超商；警方發現，男子正在座位區製作疑似詐騙集團使用的「狗牌」工作證，桌面上散落多張取款收據。警員吳玟庭、鄭佳欣隨後趕到超商外，待男子離開時將人攔下。
現場警員共同上前盤查，請男子出示剛剛製作的工作證，上面顯示他是一間投資金融公司外務部的林姓外勤業務；警方再請林出示證件比對，發現名字相符，年紀為60歲。警員直接詢問「你是面交車手喔」，林連忙否認「沒有啦」。
警員再詢問他身上多張取款收據，指出「你不是去領了很多錢」，林表示他只是投資公司幫忙收款的業務，要幫客戶投資；警方請林交代客戶資料、身分，表示要確認，林卻說不出來，只表示他是依照公司指示收款，沒有客戶詳細資料。
警方請他說出公司主管聯繫方式，林也說不出來；經取得林的同意，查看其手機，發現訊息都是指示他去哪邊收款。警方依循林的行蹤，調閱監視器，查出稍早才交付1萬多元的附近住戶，請對方到場指認。
經民眾說明如何加入投資群組，參與保證獲利的投資方案，警方告知他是遇到詐騙集團，他才知被騙，提出詐欺告訴；警方也將林姓車手逮捕，詢問後依詐欺罪、洗錢防制法移送台南地檢署偵辦 。
第五分局分局長洪宏榮強調，民眾如接獲可疑來電、投資邀約或涉及金錢交易的訊息，務必提高警覺，切勿輕信匯款或提供個資。遇有疑慮請撥打165反詐騙專線查證或向鄰近派出所求助，警民合作，瓦解詐騙鏈條，共同守護社會安全。
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