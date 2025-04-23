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女警眼尖發現路邊車手神情緊張 通報警力盤查當場逮人

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

台南市警第五分局公園派出所女警楊佩宜昨天執行勤區巡邏勤務時，在北區西門路四段發現一名男子邊講電話邊行走、神情緊張、舉止可疑，通報線上警力尾隨監控，密切注意舉動；警方查出該名男子果然是詐騙車手，依詐欺罪、洗錢防制法移送偵辦 。

昨天下午2時許，楊佩宜通知便衣警員杜孟樵趕往，杜跟著男子一起進入超商；警方發現，男子正在座位區製作疑似詐騙集團使用的「狗牌」工作證，桌面上散落多張取款收據。警員吳玟庭、鄭佳欣隨後趕到超商外，待男子離開時將人攔下。

現場警員共同上前盤查，請男子出示剛剛製作的工作證，上面顯示他是一間投資金融公司外務部的林姓外勤業務；警方再請林出示證件比對，發現名字相符，年紀為60歲。警員直接詢問「你是面交車手喔」，林連忙否認「沒有啦」。

警員再詢問他身上多張取款收據，指出「你不是去領了很多錢」，林表示他只是投資公司幫忙收款的業務，要幫客戶投資；警方請林交代客戶資料、身分，表示要確認，林卻說不出來，只表示他是依照公司指示收款，沒有客戶詳細資料。

警方請他說出公司主管聯繫方式，林也說不出來；經取得林的同意，查看其手機，發現訊息都是指示他去哪邊收款。警方依循林的行蹤，調閱監視器，查出稍早才交付1萬多元的附近住戶，請對方到場指認。

經民眾說明如何加入投資群組，參與保證獲利的投資方案，警方告知他是遇到詐騙集團，他才知被騙，提出詐欺告訴；警方也將林姓車手逮捕，詢問後依詐欺罪、洗錢防制法移送台南地檢署偵辦 。

第五分局分局長洪宏榮強調，民眾如接獲可疑來電、投資邀約或涉及金錢交易的訊息，務必提高警覺，切勿輕信匯款或提供個資。遇有疑慮請撥打165反詐騙專線查證或向鄰近派出所求助，警民合作，瓦解詐騙鏈條，共同守護社會安全。

台南市警第五分局公園派出所便衣員警杜孟樵與警員吳玟庭共同盤查林姓車手。記者袁志豪／翻攝
台南市警第五分局公園派出所便衣員警杜孟樵與警員吳玟庭共同盤查林姓車手。記者袁志豪／翻攝
台南市警第五分局公園派出所女警楊佩宜昨天執行勤區巡邏勤務時，在北區西門路四段發現一名男子邊講電話邊行走、神情緊張、舉止可疑，通報線上警力尾隨監控。記者袁志豪／翻攝
台南市警第五分局公園派出所女警楊佩宜昨天執行勤區巡邏勤務時，在北區西門路四段發現一名男子邊講電話邊行走、神情緊張、舉止可疑，通報線上警力尾隨監控。記者袁志豪／翻攝
台南市警第五分局公園派出所女警楊佩宜昨天執行勤區巡邏勤務時，在北區西門路四段發現一名男子邊講電話邊行走、神情緊張、舉止可疑，通報線上警力尾隨監控。記者袁志豪／翻攝
台南市警第五分局公園派出所女警楊佩宜昨天執行勤區巡邏勤務時，在北區西門路四段發現一名男子邊講電話邊行走、神情緊張、舉止可疑，通報線上警力尾隨監控。記者袁志豪／翻攝
台南市警第五分局公園派出所警員吳玟庭盤查林姓車手。記者袁志豪／翻攝
台南市警第五分局公園派出所警員吳玟庭盤查林姓車手。記者袁志豪／翻攝
台南市警第五分局公園派出所女警楊佩宜昨天執行勤區巡邏勤務時，在北區西門路四段發現一名男子邊講電話邊行走、神情緊張、舉止可疑，通報線上警力尾隨監控。記者袁志豪／翻攝
台南市警第五分局公園派出所女警楊佩宜昨天執行勤區巡邏勤務時，在北區西門路四段發現一名男子邊講電話邊行走、神情緊張、舉止可疑，通報線上警力尾隨監控。記者袁志豪／翻攝

客戶 詐騙集團 車手

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