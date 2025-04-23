台中女會計借700萬投資巨虧 A走科技老闆2454萬得全賠

台中市洪姓女子是西屯區一間科技公司的會計，已任職多年，洪女透過男友借款700萬元，但在利滾利之下，無法負擔高額利息，洪女利用擔任會計機會，以變造取款存條、盜用老闆私章、公司章等方式，侵占2454萬元，洪女被判刑5年2月確定，業者求償洪女，近日審結，判洪女得全額賠償。

洪女任職公司的蕭姓老闆在去年全案刑事判決確定後，提出民事損害賠償告訴，向洪女求償2454萬元，台中高分院審理期間，洪女主張，當時是被男友詐騙，而且實際犯罪所得是1649萬元，不是蕭主張的2454萬元，也請法官審酌，她是一時失慮犯行，仍需撫養罹患癌症的母親，減輕賠償責任。

二審審酌，此案刑事部分已由最高法院駁回確定，蕭姓業者依民法規定，分別以公司、個人名義，向洪女請求賠償2147萬元、306萬元，合計2454萬元，核屬有據，洪女資力狀況、是否有家人需撫養、收入狀況，與應負損害賠償責任及金額多寡無關，判洪女得全數賠償，仍可上訴。

檢警調查，洪女（44歲）是西屯區一間科技公司的會計，已任職14年，不過洪女從2013年起，即因投資失利欠下債務，利用職務機會，先從2013年1月至2018年3月間，利用蕭姓老闆提供取款憑條，變造憑條上的金額後，將公司活存帳戶的錢，「溢領」款項到自己帳戶內。

洪女為避免犯行曝光，會把從公司活存帳戶匯入自己帳戶後，再將老闆指示的金額，匯入公司的支票存款帳戶內；另外，為避免公司活存帳戶的資金已被她虧空狀況曝光，洪女還盜用蕭姓老闆的印章、公司印章，向銀行申請貸款200萬元，匯入公司活存帳戶內。

洪女還在2017年1月、3月、12月間，接受蕭姓老闆委託，前往從個人帳戶領款180萬元、100萬元、212萬元，洪女侵占其中85萬元、9萬元、212萬元，總計306萬餘元。

洪女從公司活存帳戶內利用變造金額方式，匯款5167萬元到自己的帳戶，但實際上僅匯回3020萬元到公司的支票存款帳戶內，詐得2147萬餘元，計入侵占金額後，洪女不法所得達2454萬元。

蕭姓老闆直至2021年間才發現異狀，查出是洪女涉案後，質問洪女，洪女坦認犯行，也寫下自白書悔過。