房仲帶人看倉庫遭圍毆後刺死人…上訴二審僅傷害和解獲改判

呂姓房仲前年帶白姓、高姓、黃姓男子等人到嘉義縣水上鄉看一處倉庫，雙方鬥毆，呂持刀刺傷黃，黃後送醫不治，白也受傷。一審判呂男犯傷害致人於死罪10年半，又犯傷害罪處2年，檢辯均不服上訴，二審認呂與白已和解，傷害部分改判1年10月，另傷害致人於死罪則維持原判。

檢方上訴主張，呂男應具有殺人犯意，對黃男部分應構成殺人罪，對白男部分應構成殺人未遂罪，且原審量刑過輕。

呂男及律師審理時主張，呂男應符合自首要件，及呂男所為應屬正當防衛(防衛過當)，原審量刑過重。

台南高分院合議庭表示，綜合呂男本案行為動機、下手輕重、次數、凶器種類、攻擊部位，及被害人傷勢是否致命、傷勢多寡、嚴重程度，仍難認呂男主觀上有致黃、白兩人於死亡的意欲，且未期待黃、白發生死亡結果，而無從認定呂男應構成殺人罪、殺人未遂罪。

合議庭指出，原判決已說明呂男是在雙方互毆過程中，因父親遭受攻擊，情緒失控，失去理智而暴怒，基於一時氣憤，追刺黃2刀、白1刀。綜合雙方衝突過程，是在互毆過程中相互攻擊，客觀上尚且不足以認定符合公憤程度，與「激於義憤」要件不符。

另國民法官法庭認呂男犯二罪，衡諸其犯罪情節及各罪法定刑最低刑度，均認並無犯罪情狀顯可憫恕，認科以最低度刑仍嫌過重情形，皆無刑法第59條酌減其刑規定適用。