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捲漁電共生案郭信良30萬交保 綠營暗批：不與魔鬼走同路

聯合報／ 記者吳淑玲萬于甄／台南即時報導

台南市議會前議長郭信良涉光電土地開發弊案，經檢方徹夜偵訊，郭信良則以30萬交保，同案被約談的民進黨議員李偉智無保請回，綠營今發表4點聲明暗批不要和魔鬼走在同一道路上；李偉智在臉書以25字表明清白，郭信良的政治夥伴立委陳亭妃未發聲；藍營則指全案看起來像是民代協助「快單費」（請市府加快程序審查）對陳亭妃傷害不大。

針對有黨籍議員被約談，民進黨團發表4點聲明：一、台南長期以來被光電問題搞得烏煙瘴氣，期盼司法秉持毋枉毋縱的精神，將真正破壞綠電政策的人繩之以法。

二、民進黨團議員這次被傳喚應該僅是證人身分，相信黨團成員絕對會全力配合檢調偵辦，黨團也深信成員不會與違法的人為伍，不會跟魔鬼走在相同的道路上。

三、國民黨不要將司法議題做政治操作，國民黨的政治操作只會顯得瓜田李下，請還給司法乾淨的辦案空間，盡快釐清事實，將有問題的人一網打盡。

四、最後，民進黨團身為台南市議會最大黨團，背後所承載是台南市民多數的期待，嚴正呼籲未來競選公職的黨內成員，不論是立委、議員，又或是現在正在競選市長初選的陳亭妃、林俊憲，務必慎選合作夥伴，若是持續與被判刑13年，如今又被交保的郭信良合作，將會使支持者大感失望，嚴重破壞民進黨「清廉」的招牌！

民進黨市議員李偉智在臉書貼文「李偉智獲無保請回清流 不容汙犯 做對的事 走對的路」，底下紛紛留言支持，李偉智強調不會讓支持者失望。

郭信良和陳亭妃手機均轉語音信箱，陳亭妃臉書留在昨天南鐵地下化後綠地的協調會。

國民黨台南市議員蔡育輝說，全案沒有官員被辦，合理推論案場是合法沒有問題的，郭信良僅以30萬元交保，也應該沒有掌握到什麼貪瀆證據，比較像讓案件快速通關，卽希望市府快辦一點、讓申辦事項快點核准。如建築執照、廠商請款、土地丈量、土地分割、工程施工、驗收等，是市府職責、也是民代為民服務項目之一。政治效應上應對陳亭妃的傷害較小。

民進黨立委陳亭妃臉書留在昨天協調鐵路地下化後綠美化工程座談會。圖／取自陳亭妃臉書
民進黨立委陳亭妃臉書留在昨天協調鐵路地下化後綠美化工程座談會。圖／取自陳亭妃臉書
民進黨台南市議員李偉智在臉書以25字明志，強調不會讓支持者失望。圖／取自李偉智臉書
民進黨台南市議員李偉智在臉書以25字明志，強調不會讓支持者失望。圖／取自李偉智臉書
民進黨台南市議會黨團總召周嘉韋。圖／民進黨團提供
民進黨台南市議會黨團總召周嘉韋。圖／民進黨團提供

議員 郭信良 陳亭妃

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