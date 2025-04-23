捲漁電共生案郭信良30萬交保 綠營暗批：不與魔鬼走同路

台南市議會前議長郭信良涉光電土地開發弊案，經檢方徹夜偵訊，郭信良則以30萬交保，同案被約談的民進黨議員李偉智無保請回，綠營今發表4點聲明暗批不要和魔鬼走在同一道路上；李偉智在臉書以25字表明清白，郭信良的政治夥伴立委陳亭妃未發聲；藍營則指全案看起來像是民代協助「快單費」（請市府加快程序審查）對陳亭妃傷害不大。

針對有黨籍議員被約談，民進黨團發表4點聲明：一、台南長期以來被光電問題搞得烏煙瘴氣，期盼司法秉持毋枉毋縱的精神，將真正破壞綠電政策的人繩之以法。

二、民進黨團議員這次被傳喚應該僅是證人身分，相信黨團成員絕對會全力配合檢調偵辦，黨團也深信成員不會與違法的人為伍，不會跟魔鬼走在相同的道路上。

三、國民黨不要將司法議題做政治操作，國民黨的政治操作只會顯得瓜田李下，請還給司法乾淨的辦案空間，盡快釐清事實，將有問題的人一網打盡。

四、最後，民進黨團身為台南市議會最大黨團，背後所承載是台南市民多數的期待，嚴正呼籲未來競選公職的黨內成員，不論是立委、議員，又或是現在正在競選市長初選的陳亭妃、林俊憲，務必慎選合作夥伴，若是持續與被判刑13年，如今又被交保的郭信良合作，將會使支持者大感失望，嚴重破壞民進黨「清廉」的招牌！

民進黨市議員李偉智在臉書貼文「李偉智獲無保請回清流 不容汙犯 做對的事 走對的路」，底下紛紛留言支持，李偉智強調不會讓支持者失望。

郭信良和陳亭妃手機均轉語音信箱，陳亭妃臉書留在昨天南鐵地下化後綠地的協調會。