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婆媳大戰！元祖前少奶奶安晨妤告創辦人闖住宅 她確定有罪判拘役30日

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

元祖食品前少奶奶安晨妤2019年與二少東張劭緯離婚，指控前婆婆、元祖創辦人張秀琬擅闖她住處，還未經同意以手機錄影，檢方依妨害秘密共2罪起訴張女，一審依留滯住宅罪判張女拘役30日；案件上訴，台灣高等法院仍判張女拘役30日，可易科罰金，全案定讞。

檢察官指控，2023年5月1日安晨妤在住處與藝人黃鐙輝夫妻聚會，她父母按門鈴要求進入家中，張秀琬也跟著進門，張秀琬未經同意拿手機在屋內拍攝，安晨妤當場要求張秀琬和父母離開，但張秀琬拒絕。

安晨妤報警處理，直到警方到場，張秀琬和父母才離開，共滯留在安女的住宅內約10分鐘，檢方依侵入住宅、妨害秘密罪起訴張秀琬。一審審理認為，張秀琬只涉及留滯住宅罪，不認為張女成立妨害秘密罪，依留滯住宅罪判處拘役30日，可易科罰金。

張秀琬沒有上訴，檢方針對留滯住宅罪量刑部分、妨害秘密罪上訴。高院認為，張秀琬沒有尊重安晨妤居住領域的權限及安寧，行為不該，審酌張女否認犯行，一審量處拘役30日沒有逾越法定刑度，難認一審有何濫用量刑職權、量刑失衡的情形。

高院指出，檢察官上訴指摘一審量刑過輕無理由，判決駁回上訴，另妨害秘密罪部分判處無罪，本案不得再上訴，全案確定。

安晨妤。圖／聯合報系資料照片
安晨妤。圖／聯合報系資料照片

婆婆 檢察官 父母

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