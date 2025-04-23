中捷砍人凶嫌二審改判9年9月 刑期少3個月理由曝光

高雄市洪姓男子在去年5月21日，選在與鄭捷案同一天，在台中捷運持刀砍人，釀2人受傷，一審去年底判洪10年徒刑，二審審理時，洪男曾當庭向被砍傷的呂姓學生下跪，念出寫好書信，強調「活著有希望」，洪男律師主張一審量刑過重，二審認定，洪已與呂生達成和解，因此撤銷改判，應執行刑為9年9月。

此案由台中高分院審判長法官吳進發、陪席法官許冰芬、受命法官鍾貴堯組成的合議庭審理。

二審審理期間，洪已用一定金額，與被害呂姓學生達成和解，認定洪因悔悟、力謀賠償被害人的犯後態度，作為有利量刑的考量，且前審未審酌此部分，因此撤銷前審殺人未遂的判決刑度，從7年10月，改判為7年6月另涉殺人未遂、恐嚇罪部分，仍判8年6月、1年6月，定應執行刑為9年9月，仍可上訴。

台中高分院審理期間，被砍傷的呂姓學生及其父母、洪男母親都有到場，洪當庭拿出寫好的多張信紙向合議庭陳述，「過去因在校遭欺凌，忍耐5年，無人知道，去年不成熟，想用離世逃避，希望犯下恐怖的事，讓警察一槍殺了自己，見到父母後，感謝父母沒有放棄自己，感受到家庭溫暖」

洪男補充，案發後感到自責，「知道要面對，會更珍惜自己，活著就有希望，就算無法減刑，也希望法官理解」。

洪男律師主張，根據勘驗的捷運監視器影像，洪男沒有殺人犯意，一審量刑過重。

檢方則說，監視器畫面已清楚拍下，洪男在犯行時奪刀，又拿起另支刀要行凶，「怎會沒有殺人犯意」。

洪男最後不顧法警制止，在庭上向被害的呂姓學生下跪道歉。

高雄市洪姓男子（21歲）在去年5月21日在台中捷運隨機砍人造成兩人受傷，他稱被導師指責後從天使變惡魔，對世界不滿及支持廢死，刻意選在鄭捷殺人案十周年犯案，還說出獄要繼續殺人。