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高雄美容老師學費放車內沒上鎖 汗衫男沿途開車門2分鐘偷走

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄一名許姓美容老師將皮包放在車內，當晚轎車停在家門口竟遭小偷，學員剛繳的3萬多元學費被竊。警方調閱監錄影像，發現涉案男子在2分鐘內得手，已掌握他的身分，正追緝他當中。

據了解，4月21日凌晨3時許，涉案男子身著汗衫、騎腳踏車，經過高雄市苓雅區鐵道一街，沿途拉路邊停車的門把，發現許婦家的轎車車門未上鎖，立即停車，左顧右盼一下，便開車門進車，搜刮許婦放在車內的皮包，偷走許婦的3萬餘元。

許婦當天上午上車，發現皮包被翻動過，驚見剛收來的學費失竊，立即向警方報案。她向員警說，前一晚因手上東西太多，認為隔天就要用到這筆錢，便把皮包放在車上，沒想到就遭小偷。

苓雅警分局調閱相關監錄系統，發覺男子曾沿途開另輛轎車車門，但發覺車門上鎖而作罷，後來在許婦的轎車旁停車，近2分鐘離去，便偷走婦人的錢財。警方採證後，掌握涉案男子身分，但男子居無定所，正追緝他，將依竊盜罪嫌查辦。

汗衫男子沿途開路邊停車門把，發現許婦家的轎車疑未上鎖，進車內偷竊。圖／擷取自社會事新聞影音
汗衫男子沿途開路邊停車門把，發現許婦家的轎車疑未上鎖，進車內偷竊。圖／擷取自社會事新聞影音
汗衫男子沿途開路邊停車門把，發現許婦家的轎車疑未上鎖，進車內偷竊。圖／擷取自社會事新聞影音
汗衫男子沿途開路邊停車門把，發現許婦家的轎車疑未上鎖，進車內偷竊。圖／擷取自社會事新聞影音
汗衫男子沿途開路邊停車門把，發現許婦家的轎車疑未上鎖，進車內偷竊。記者林保光／翻攝
汗衫男子沿途開路邊停車門把，發現許婦家的轎車疑未上鎖，進車內偷竊。記者林保光／翻攝

小偷 鐵道 高雄市

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