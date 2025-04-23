高雄美容老師學費放車內沒上鎖 汗衫男沿途開車門2分鐘偷走

高雄一名許姓美容老師將皮包放在車內，當晚轎車停在家門口竟遭小偷，學員剛繳的3萬多元學費被竊。警方調閱監錄影像，發現涉案男子在2分鐘內得手，已掌握他的身分，正追緝他當中。

據了解，4月21日凌晨3時許，涉案男子身著汗衫、騎腳踏車，經過高雄市苓雅區鐵道一街，沿途拉路邊停車的門把，發現許婦家的轎車車門未上鎖，立即停車，左顧右盼一下，便開車門進車，搜刮許婦放在車內的皮包，偷走許婦的3萬餘元。

許婦當天上午上車，發現皮包被翻動過，驚見剛收來的學費失竊，立即向警方報案。她向員警說，前一晚因手上東西太多，認為隔天就要用到這筆錢，便把皮包放在車上，沒想到就遭小偷。