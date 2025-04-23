快訊

20分鐘通過！曾豪駒續任2026經典賽總教練 連3場大賽掌中華隊兵符

沒吃什麼卻一直胖？營養師揭：無意間中了高熱量陷阱和NG飲食習慣

網友起底是貸款黃牛「案號滿滿」 飯糰店女房東反駁：若屬實早退休

竊盜集團五鬼搬運買通地磅站偷磅 害上市公司損失 雄檢起訴14人

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄彭姓、何姓男子與高雄港地磅站員工、貨運司機勾結，涉嫌竄改地磅站數據，等過磅後，將鎳生鐵金屬交給廢鐵廠銷贓出口，害知名上市電纜廠損失超過2400萬元，雄檢偵辦後，依竊盜等罪起訴彭男14人。

彭男、何男有在港區工作經驗，其中彭曾任職貨運公司，因此找來熟識、可信任的司機合作，集團先與高雄港地磅站人員串通，在地磅站安裝干擾器，只要合作拖車經過，由集團成員私下透過遙控器，竄改過磅數據，如滿載35噸卡車，實際過磅僅剩30噸。

由於拖車都裝有GPS系統紀錄軌跡，彭男等人還會司機將GPS系統交接給其他成員，由成員按既定路線行駛至卸貨地點，營造正常的行駛軌跡，完成GPS交接的拖車，則駛入仁武區一家地磅站，由其他成員將「多餘」的鎳生鐵，「轉運」至其他拖車，載往其他地點銷贓出口海外。

彭男等人員以為五鬼搬運的手法天衣無縫，受害的上市電纜廠發現鎳生鐵原料，每次進口至少都有6%耗損，一度懷疑東南亞出口國短報出口數據，但經過調查，出貨單、地磅資料卻都相符，懷疑有內鬼趁機偷磅，報警展開調查。

警方獲報後由南打、高雄市刑大、台南市新營警分局共組專案小組，發現載運鎳生鐵的拖車最可能涉案，歷經跟監、蒐證，掌握彭男等人的偷竊手法。

高雄地檢署偵查時，彭男等人坦承犯行，檢警估算出，至少451公噸鎳生鐵、485公噸高碳鉻鐵被彭男等人偷走，偵結後依竊盜、贓物等罪嫌起訴彭男等14人。

彭男等人竄改過磅數據後，將拖車駛往仁武區一處地磅站，由其他人接手將這批「多餘」重量的鎳生鐵轉運銷贓。記者張議晨／翻攝
彭男等人竄改過磅數據後，將拖車駛往仁武區一處地磅站，由其他人接手將這批「多餘」重量的鎳生鐵轉運銷贓。記者張議晨／翻攝
彭男等人竄改過磅數據後，將拖車駛往仁武區一處地磅站，由其他人接手將這批「多餘」重量的鎳生鐵轉運銷贓。記者張議晨／翻攝
彭男等人竄改過磅數據後，將拖車駛往仁武區一處地磅站，由其他人接手將這批「多餘」重量的鎳生鐵轉運銷贓。記者張議晨／翻攝
彭男等人竄改過磅數據後，將拖車駛往仁武區一處地磅站，由其他人接手將這批「多餘」重量的鎳生鐵轉運銷贓。記者張議晨／翻攝
彭男等人竄改過磅數據後，將拖車駛往仁武區一處地磅站，由其他人接手將這批「多餘」重量的鎳生鐵轉運銷贓。記者張議晨／翻攝
彭男等人利用地磅干擾器等工具，完成偷磅後再轉運鎳生鐵獲利，警方日前獲報後，派員攻堅逮捕多人。記者張議晨／翻攝
彭男等人利用地磅干擾器等工具，完成偷磅後再轉運鎳生鐵獲利，警方日前獲報後，派員攻堅逮捕多人。記者張議晨／翻攝

偷竊 竊盜 高雄港

延伸閱讀

雄檢偵辦幽靈連署 罷免許智傑領銜人再被限制出境

怒斥「司法迫害」徐父剛離開雄檢 檢方後腳便聲押禁見雙罷劫徐尚賢

靜坐抗議遭逮捕！雙罷劫負責人疑行蹤成謎 支持者傳將到雄檢集結

「我好冤枉」語畢步出雄檢暈倒 高雄雙罷劫85歲領銜人送醫急救

相關新聞

很會A！會計師處理公司清算卻詐兆豐銀1.4億 最終判關4年定讞

會計師吳品昇利用擔任境外公司台灣分公司經理人的機會，趁處理分公司解散清算，將公司銀行帳戶存摺辦掛失並申請補發、換密碼及提...

中捷砍人案二審審結 凶嫌曾當庭下跪 今改判9年9月

高雄市洪姓男子在去年5月21日，選在與鄭捷案同一天，在台中捷運持刀砍人，釀2人受傷，一審去年底判洪10年徒刑，二審審理時...

影／建國花市路旁多肉植物搬上車被告 小黃司機喊冤以為沒人要

這個月6日清晨8時許，60歲黃姓計程車司機載客到台北市建國假日花市附近，發現有20多盆小型仙人掌等觀賞多肉植物，放在花市...

女警眼尖發現路邊車手神情緊張 通報警力盤查當場逮人

台南市警第五分局公園派出所女警楊佩宜昨天執行勤區巡邏勤務時，在北區西門路四段發現一名男子邊講電話邊行走、神情緊張、舉止可...

台中女會計借700萬投資巨虧 A走科技老闆2454萬得全賠

台中市洪姓女子是西屯區一間科技公司的會計，已任職多年，洪女透過男友借款700萬元，但在利滾利之下，無法負擔高額利息，洪女...

房仲帶人看倉庫遭圍毆後刺死人…上訴二審僅傷害和解獲改判

呂姓房仲前年帶白姓、高姓、黃姓男子等人到嘉義縣水上鄉看一處倉庫，雙方鬥毆，呂持刀刺傷黃，黃後送醫不治，白也受傷。一審判呂...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。