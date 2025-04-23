竊盜集團五鬼搬運買通地磅站偷磅 害上市公司損失 雄檢起訴14人

高雄彭姓、何姓男子與高雄港地磅站員工、貨運司機勾結，涉嫌竄改地磅站數據，等過磅後，將鎳生鐵金屬交給廢鐵廠銷贓出口，害知名上市電纜廠損失超過2400萬元，雄檢偵辦後，依竊盜等罪起訴彭男14人。

彭男、何男有在港區工作經驗，其中彭曾任職貨運公司，因此找來熟識、可信任的司機合作，集團先與高雄港地磅站人員串通，在地磅站安裝干擾器，只要合作拖車經過，由集團成員私下透過遙控器，竄改過磅數據，如滿載35噸卡車，實際過磅僅剩30噸。

由於拖車都裝有GPS系統紀錄軌跡，彭男等人還會司機將GPS系統交接給其他成員，由成員按既定路線行駛至卸貨地點，營造正常的行駛軌跡，完成GPS交接的拖車，則駛入仁武區一家地磅站，由其他成員將「多餘」的鎳生鐵，「轉運」至其他拖車，載往其他地點銷贓出口海外。

彭男等人員以為五鬼搬運的手法天衣無縫，受害的上市電纜廠發現鎳生鐵原料，每次進口至少都有6%耗損，一度懷疑東南亞出口國短報出口數據，但經過調查，出貨單、地磅資料卻都相符，懷疑有內鬼趁機偷磅，報警展開調查。

警方獲報後由南打、高雄市刑大、台南市新營警分局共組專案小組，發現載運鎳生鐵的拖車最可能涉案，歷經跟監、蒐證，掌握彭男等人的偷竊手法。