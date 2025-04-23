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郭信良捲漁電共生案 三地集團在台南有8案、設置中6場

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導

台南市議會前議長郭信良等人涉護航三地集團投入台南的漁電共生案場。據了解，三地集團在台南七股、將軍地區申請戶外型及室內型的「漁電共生」計8案，土地面積約200公頃，設置容量約251MW（百萬瓦），其中二案在2022年取得能源署施工許可，並在2023年發電併網約100MW，剩餘案場目前仍在申請相關行政程序，尚未施工。

據指出，郭信良遭懷疑在擔任議員期間，以職權向台南市府局處施壓，協助三地集團旗下三地能源位於台南七股將軍的一處綠能光電開發取得執照。檢調懷疑郭不僅涉嫌讓三地能源的光電場能夠順利通過審查，還因此從中受賄。

據指出，漁電共生主要推動地區在傳統養殖區包括台南市、雲林、嘉義、高雄及屏東等地，政府推動的漁電共生分成室內型與戶外型，室內型漁電共生，綠能業者須向市府申請農業用地作農業設施容許使用（簡稱農許）、申請建照，另向經濟部能源署申請電業籌設許可。

與先前的「小二甲」主要核准是在地方政府不同，漁電共生除取得農業局的農許外，電業申請和併聯送電都是由經濟部能源局核准；高雄檢調單位此次偵辦漁電共生弊案，南市府經發局、農業局均有人受傳喚，但只是配合協助釐清案情，當事人均已獲請回；經發局表示檢調並未到辦公室搜索，市府強調尊重檢調偵辦，全力配合。

三地集團在台南漁電共生案場共有8場，其中已發電併網約100MW，圖為在七股龍山及鹽埕的案場。記者萬于甄／攝影
三地集團在台南漁電共生案場共有8場，其中已發電併網約100MW，圖為在七股龍山及鹽埕的案場。記者萬于甄／攝影
三地集團在台南漁電共生案場共有8場，其中已發電併網約100MW，圖為在七股龍山及鹽埕的案場。記者萬于甄／攝影
三地集團在台南漁電共生案場共有8場，其中已發電併網約100MW，圖為在七股龍山及鹽埕的案場。記者萬于甄／攝影
三地集團在台南漁電共生案場共有8場，其中已發電併網約100MW，圖為在七股龍山及鹽埕的案場。記者萬于甄／攝影
三地集團在台南漁電共生案場共有8場，其中已發電併網約100MW，圖為在七股龍山及鹽埕的案場。記者萬于甄／攝影

台南 郭信良

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