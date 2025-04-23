李怡貞告陳沂「2個女人的戰爭」法官勸和：檢察官、法官也常被譙

網紅女律師李怡貞在臉書貼「然候」字句的圖卡，網紅陳沂截圖轉貼嘲諷李女把「然後」打錯字順道帶貨推銷葉黃素，陳女依違反著作權法起訴。台北地院今開庭，法官表示「法院最近這麼多重大的案子，檢察官、法官也常被譙」，提醒她們和解，為社會作示範。

陳沂庭末表示，的確不該浪費司法資源，但她是被告，有和解意願；李怡貞庭後說，她是司法院的調解委員，不排除與陳沂和解。

李怡貞2023年5月28日在臉書粉專「女人大律師」貼出圖卡，有長髮女子圖案及「然候就算四八兩這樣罵我，我還是覺得她剪短後比之前更像宋慧喬...。」等字句。

之後，陳沂隨即截取圖卡貼在自己臉書，發文指圖卡中「然候」的「候」應該不是打錯而是看錯，並推銷自己接業配的葉黃素，另酸李怡貞「妳真的很需要葉黃素」，李怡貞提告，陳沂被起訴。

法院今天喚陳沂出庭，李怡貞訴訟參加。陳沂否認犯罪，表示著作權法保護的是有精神力的創作，但李怡貞的虛擬替身是META一鍵生成，美術、編輯著作權都屬於META，網路上有許多雷同的圖案，如果這樣可以主張提告，將天下大亂。

陳沂說，本案美術、編輯著作權不屬於李怡貞，唯一可討論的是文字，而李怡貞多次表示自己的文章是廢文，所以根本沒有著作權的問題。

李怡貞表示，不告而取謂之偷，是法律系畢業生應有的基本素養，陳沂是法律生，卻在網路上帶風向，還在臉書上嗆檢察官不懂著作權，惡性重大，請法官對陳沂從重量刑。

李怡貞說，她不是沒有給陳沂機會，陳沂貼文第一時間下架後來又上架，尤其，陳沂說她跟詐欺集團在一起，一直在貶低她的名聲，「士可忍孰不可忍」，事情5月發生她等到11月才提告，就是在等陳沂的反應，但法律不是這樣玩的。

審理庭中，陳沂、李怡貞互不相讓，法官林記弘先詢問有無和解意願，並對陳沂、李怡貞曉諭對案子的想法。

林記弘說，網路上幹譙的言論絕非沒有創作力，檢察官起訴的著作權案，並不是什麼侵害社會法益的重要案子，希望2人為言論自由有發展空間作一個好的示範。

林記弘說，像台北地院最近的一些重大案件，為了法官羈不羈押人犯，網路上也有很多幹譙的言論「檢察官不也被幹譙得要死？」不管哪個圈子都很亂，法律圈也是；林說，陳沂、李怡貞是法律系畢業的、是知名公眾人物，如果2人願意在網路上發個文，比起法官認真寫刑事、民事判決的影響還要大上許多。