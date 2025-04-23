8旬翁漏水訴訟敗訴 拍Youtube影片加重誹謗前高院發言人…下場更慘

一名8旬劉姓老翁不滿房屋漏水訴訟敗訴，去年在Youtube、爆料公涉發布不實影片，涉嫌公開住樓上的前高院法官兼高院發言人吳維雅及其丈夫亞馬遜王姓高階主管的個資，並影射「謀財害命」。台北地檢署今偵結依違反個資法、加重誹謗罪嫌起訴劉翁。

起訴指出，劉翁去年1月24日Youtube頻道發布「漏水356.1萬的冤獄 懸賞100萬元翻案」的不實言論文字影像，且2天後上傳至「爆料公社」網站，公開吳維雅及丈夫姓名、現職公司、職稱、前任職機關及職稱，使瀏覽者輕易辨識個人資料，並毀損名譽及評價。夫妻提告，經大安警分局移送法辦。

檢方指出涉加重誹謗不實言論包含，「因漏水控告樓下93歲住戶356.1萬的天價，在沒有證據漏水，沒有鑑定漏水的情況下，王定愷、吳維雅憑著他們的有錢有勢，策動法院的關係，控告被告」、「小小漏水，演變成大大的謀財害命」、「七年來，小小的漏水，大大的滅門，成為台灣最大冤獄」、「整個法院總動員幫吳維雅法官、幫王謀殺人」。