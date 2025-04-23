中市議員接公部門未婚聯誼邀請 民政局：絕對是詐騙

台中市民政局去年舉辦25場聯誼活動，配對超過400對，平均配對率更創歷年新高突破7成2，現卻傳出遭詐騙集團盯上冒用。國民黨議員張瀞分上周接獲自稱民政局未婚聯誼調查的電話，邀請參加未婚聯誼，議員雖有警覺未被騙，要求民政局加強宣傳防詐。民政局長吳世瑋公開呼籲，民政局聯誼活動都在網路公告，不會逐一打電話邀請，這絕對是詐騙集團。

議員張瀞分表示，上周接獲自稱是民政局未婚聯誼調查的電話，對方詢問「妳未婚嗎？」並邀請她參加未婚聯誼。民政局舉辦的未婚聯誼活動，效率比APP交友軟體快，現在卻遭詐騙集團冒用，萬一有年輕人接到詐騙電話怎麼辦？

民政局長吳世瑋表示，民政局不會去做聯誼調查，也不會逐一打電話主動邀請，聯誼報名都是網路公告，這絕對是詐騙集團。