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本月起檢舉詐騙車手獎金5萬！東勢警分局長宣傳「百斬行動」

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

警政署本月1日起發起「百斬行動」，號召民眾加入檢舉詐騙車手行列獎金5萬元，台中市東勢警分局長林中興昨天上電台宣傳，也說明近期仿照日本犯罪模式的「地面師詐騙」，偽造證件非法出售土地，造成買方損失慘重。

為加強民眾反詐騙意識及提升交通安全觀念，東勢警分局長林中興到警察廣播電台台中分台宣導，說明近期詐騙手法演變、預防對策與交通安全重點工作。

林中興表示，詐騙集團手法層出不窮，包括「假投資詐騙」、「解除分期付款」、「假檢警詐騙」，另有近期仿照日本犯罪模式的「地面師詐騙」，所謂「地面師詐騙」是不法分子偽冒土地所有人，偽造產權文件非法出售土地，造成買方損失慘重。他呼籲民眾從事不動產交易應詳加查證產權來源，勿輕信他人說詞，可主動向地政機關或警方查證，保障自身權益。

為落實全民反詐，去年8月成立165打詐儀表板，即時揭露詐騙趨勢、收錄案例故事、宣導影片等，警政署本月1日起發起「百斬行動」，號召民眾加入檢舉車手行列，獎金5萬元。

台中市警局東勢分局長林中興昨天到警察廣播電台台中分台，宣導反詐和交通內容。圖／警方提供
台中市警局東勢分局長林中興昨天到警察廣播電台台中分台，宣導反詐和交通內容。圖／警方提供

日本 詐騙集團 車手

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