中捷砍人案二審審結 凶嫌曾當庭下跪 今改判9年9月

高雄市洪姓男子在去年5月21日，選在與鄭捷案同一天，在台中捷運持刀砍人，釀2人受傷，一審去年底判洪10年徒刑，二審審理時，洪男曾當庭向被砍傷的呂姓學生下跪，念出寫好書信，強調「活著有希望」，洪男律師也主張一審量刑過重，二審今改判9年9月。

台中高分院今天審結宣判，合議庭認定，洪男已與其中一名被害人和解，因此其中一罪從7年10月改判為7年6月，其餘二罪的刑度仍維持，定應執行刑9年9月，仍可上訴。

台中高分院審理期間，被砍傷的呂姓學生及其父母、洪男母親都有到場，洪當庭拿出寫好的多張信紙向合議庭陳述，「過去因在校遭欺凌，忍耐5年，無人知道，去年不成熟，想用離世逃避，希望犯下恐怖的事，讓警察一槍殺了自己，見到父母後，感謝父母沒有放棄自己，感受到家庭溫暖」

洪男補充，案發後感到自責，「知道要面對，會更珍惜自己，活著就有希望，就算無法減刑，也希望法官理解」。

洪男律師主張，根據勘驗的捷運監視器影像，洪男沒有殺人犯意，一審量刑過重。

檢方則說，監視器畫面已清楚拍下，洪男在犯行時奪刀，又拿起另支刀要行凶，「怎會沒有殺人犯意」。

洪男最後不顧法警制止，在庭上向被害的呂姓學生下跪道歉。

高雄市洪姓男子（21歲）在去年5月21日在台中捷運隨機砍人造成兩人受傷，他稱被導師指責後從天使變惡魔，對世界不滿及支持廢死，刻意選在鄭捷殺人案十周年犯案，還說出獄要繼續殺人。