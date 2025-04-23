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台中七旬退休婦被詐百萬買靈骨塔 開光再騙14萬...警及時阻止
台中市七旬魏姓婦人已退休，近日收到LINE訊息推薦，可購買靈骨塔投資，對方宣稱有高額回報，魏婦投入百萬元後，對方告知，已有人願意購買，但需要一筆14萬元「開光費」，魏婦要到壽險公司解約保單，業務員發現後，趕緊報警，幫魏婦保住老本。
第二警分局育才所警員程議頡、吳依君在18日上午11時許，接獲轄內國泰人壽公司通報，魏姓婦人（77歲）要解約定存14萬元的保金，以用於「開光費」，業務認為有異，趕緊通報。
魏婦表示，近日是收到網路一名網友推薦，可投資靈骨塔，對方聲稱未來會大幅升值，自己已先購買百萬塔位，後來又收到通知，稱已有買家願意高價購買，但需先繳交14萬元「開光費」，才趕緊解約保單。
台中市一名77歲魏姓婦人日前收到友人推薦投資「靈骨塔位」，聲稱具有高增值潛力且可自用或投資，心動之下不僅投入百萬元購買，還準備再解約保單以支付所謂的「開光費」。所幸國泰人壽的保險人員察覺異狀，立即報警協助，警方也迅速到場關懷與勸導，成功攔阻詐騙，保住魏婦新台幣14萬元的保險金。
警方向魏婦說明詐騙集團常見手法，舉實際案例分析，魏婦恍然大悟，意識到遭遇詐騙圈套，立刻打消解約念頭，成功阻詐，避免損失擴大。
第二警分局長鍾承志提醒民眾，投資應審慎評估，切勿聽信陌生訊息或來路不明的建議。遇到不確定的狀況，應立即撥打165反詐騙專線或主動洽詢警方協助。多一分警惕，就能少一分損失，守住自己的辛苦錢。
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