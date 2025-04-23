快訊

中捷砍人凶嫌曾當庭下跪念懺悔信 二審改判9年9月

柴犬兄弟精準回答主人所有問題！全程無障礙交流萬人看呆：雙語互通太神

「花媽對不起」 高雄女碩士造謠陳菊過世貼文向她致歉

聽新聞
0:00 / 0:00

圍毆房仲反遭刺死… 房仲上訴二審改判1年10月

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

呂姓房仲前年帶白姓、高姓、黃姓男子等人到嘉義縣水上鄉看一處倉庫，雙方鬥毆，呂男持刀刺傷黃男後送醫不治，嘉義地院國民法官法庭認他犯傷害致人於死罪判10年半又犯傷害罪判2年，檢辯均不服上訴，台南高分院上午宣判，原審判決撤銷，呂犯傷害罪判刑1年10月。

台南高分院合議庭審理時，檢方仍認呂男犯殺人等罪嫌。然而，呂男僅認傷害致人於死及傷害罪，他與律師也主張，符合自首條件，且出於義憤、防衛過當。呂及律師也同意依卷內現有資料認定是否符合自首條例，捨棄傳喚證人，節省司法資源。

呂上訴後，與白等人陸續展開調解，但與死者黃家人調解金額仍有段差距。呂及律師表示，在家合議庭則希望再給雙方時間，能就和解部分再努力看看。

一審判決指出，死者黃等一行4人，前年10月17日以帶看倉庫為由，相約呂到水上鄉大堀村一處倉庫會面，當晚6點24分，黃、范姜姓少年以呂電話中口氣不佳為藉口，連續徒手毆打呂，高持手機在旁錄影。

呂的父親見狀，持木棒毆打黃，並將木棒交給兒子防身，白返回倉庫取鐵鎚、高將防狼噴霧劑交給白，黃取出折疊短刀與呂父子對峙，鬥毆過程中，黃持刀刺傷呂父，呂持所攜帶的彈簧短刀追逐黃、刺向黃背後，接著白駕車撞呂父，呂父倒地遭車輾壓腿部。

呂隨即持刀刺向正要上車的黃，再打開駕駛座車門刺傷白，導致黃中右肩後面、背部中央2處穿刺傷，經送醫急救，當晚宣告不治，白則肝臟穿刺傷併出血性休克。

前年10月間呂姓房仲帶人看屋卻爆發衝突造成1死３傷，圖為案發後警方於嘉義縣水上鄉某倉庫周邊進行搜證。圖／資料照片
前年10月間呂姓房仲帶人看屋卻爆發衝突造成1死３傷，圖為案發後警方於嘉義縣水上鄉某倉庫周邊進行搜證。圖／資料照片

傷害罪 律師 鬥毆

延伸閱讀

9度性侵國小男童生子！女老師不滿被判刑17年半 上訴高院今開庭

前議員冉齡軒詐助理費148萬 其夫上訴二審改判重理由曝

姚宗秦槍殺友人棄屍五股案 二審仍判無期徒刑

新北副發言人胞弟遭殺害二審維持無期 家屬：尊重法官不會上訴

相關新聞

中捷砍人案二審審結 凶嫌曾當庭下跪 今改判9年9月

高雄市洪姓男子在去年5月21日，選在與鄭捷案同一天，在台中捷運持刀砍人，釀2人受傷，一審去年底判洪10年徒刑，二審審理時...

鮑魚聞人鍾文智落跑疑藏匿廈門 協助逃亡接應人背景曝

鮑魚聞人鍾文智涉炒作存託憑證TDR獲利逾4億元，累計判刑30年5月定讞，發監前卻棄保潛逃。台北地檢署成立專案小組追查，前...

台中七旬退休婦被詐百萬買靈骨塔 開光再騙14萬...警及時阻止

台中市七旬魏姓婦人已退休，近日收到LINE訊息推薦，可購買靈骨塔投資，對方宣稱有高額回報，魏婦投入百萬元後，對方告知，已...

圍毆房仲反遭刺死… 房仲上訴二審改判1年10月

呂姓房仲前年帶白姓、高姓、黃姓男子等人到嘉義縣水上鄉看一處倉庫，雙方鬥毆，呂男持刀刺傷黃男後送醫不治，嘉義地院國民法官法...

驚悚竹北！房仲竟偽造委賣假象 屋主被通知才知愛巢正上架出售

新竹縣竹北市一名年輕女房仲在未獲得屋主同意情況下，擅自偽造簽名，製造房屋委託出售的假象，屋主接獲客服滿意度電訪，才驚覺自...

詐團車手搭小黃通話談面交 熱血運匠直接載去派出所！

台灣詐騙猖獗，詐騙案已超過毒品和公共危險罪，躍居收案量最大的罪名。警政署四月啟動「百斬計畫」，鼓勵民眾加入打詐行列，一名...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。