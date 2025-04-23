圍毆房仲反遭刺死… 房仲上訴二審改判1年10月

呂姓房仲前年帶白姓、高姓、黃姓男子等人到嘉義縣水上鄉看一處倉庫，雙方鬥毆，呂男持刀刺傷黃男後送醫不治，嘉義地院國民法官法庭認他犯傷害致人於死罪判10年半又犯傷害罪判2年，檢辯均不服上訴，台南高分院上午宣判，原審判決撤銷，呂犯傷害罪判刑1年10月。

台南高分院合議庭審理時，檢方仍認呂男犯殺人等罪嫌。然而，呂男僅認傷害致人於死及傷害罪，他與律師也主張，符合自首條件，且出於義憤、防衛過當。呂及律師也同意依卷內現有資料認定是否符合自首條例，捨棄傳喚證人，節省司法資源。

呂上訴後，與白等人陸續展開調解，但與死者黃家人調解金額仍有段差距。呂及律師表示，在家合議庭則希望再給雙方時間，能就和解部分再努力看看。

一審判決指出，死者黃等一行4人，前年10月17日以帶看倉庫為由，相約呂到水上鄉大堀村一處倉庫會面，當晚6點24分，黃、范姜姓少年以呂電話中口氣不佳為藉口，連續徒手毆打呂，高持手機在旁錄影。

呂的父親見狀，持木棒毆打黃，並將木棒交給兒子防身，白返回倉庫取鐵鎚、高將防狼噴霧劑交給白，黃取出折疊短刀與呂父子對峙，鬥毆過程中，黃持刀刺傷呂父，呂持所攜帶的彈簧短刀追逐黃、刺向黃背後，接著白駕車撞呂父，呂父倒地遭車輾壓腿部。