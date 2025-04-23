驚悚竹北！房仲竟偽造委賣假象 屋主被通知才知愛巢正上架出售

新竹縣竹北市一名年輕女房仲在未獲得屋主同意情況下，擅自偽造簽名，製造房屋委託出售的假象，屋主接獲客服滿意度電訪，才驚覺自家正在出售，事後女房仲還帶父母說要告屋主誣告妨害名譽，屋主憤而請律師告她，新竹地院依偽造文書罪判她4月有期徒刑，得易科罰金。

法官調查，29歲的劉女自109年5月起至112年10月，在新竹縣竹北市擔任房屋仲介，未獲得鄭男委託，竟擅自在房屋買賣仲介一般委託書、不動產行情資訊表、同意書、不動產說明書、房屋買賣委託書內容更改/更新契約附表等文件上，偽簽鄭男簽名，表示鄭男同意委託銷售其位於新竹縣竹北市房屋。

劉女將此委託訊息上傳至公司作業系統中，足生損害於鄭男及公司對房屋仲介市場訊息的正確性。經鄭男接獲劉女公司房屋客服滿意度電訪，始發現上情。

法官審酌劉女明知並未取得授權，竟陸續偽造並行使文書，使他人誤信被告已經得到告訴人授權出售房屋，足生損害於告訴人與公司，所為誠不可取；且參酌被告於檢方偵查中否認犯行，於法院審理中始坦認犯行，至今未能與告訴人達成和解或調解。

此外，雖尚未實際造成財產損害，參酌告訴人於偵查時陳稱，「會提告是因為希望對方給我一個說法」，被告帶著爸媽死不認錯，還要告他誣告和妨害名譽，他覺得名譽受損才會提告，希望對方得到教訓及還原事實。