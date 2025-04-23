詐團車手搭小黃通話談面交 熱血運匠直接載去派出所！

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聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導

台灣詐騙猖獗，詐騙案已超過毒品和公共危險罪，躍居收案量最大的罪名。警政署四月啟動「百斬計畫」，鼓勵民眾加入打詐行列，一名計程車司機18日在新竹市區載客時，發現乘客多次更改目的地，且不斷用手機聯繫疑似「面交」事宜，恐是詐騙疑犯，便直接將車開至派出所報案，果然車上50歲陳姓女乘客是詐欺車手，遭警方帶回偵辦，並起獲剛收回來的35萬元贓款。

警政署啟動的「百斬計畫」，鼓勵民眾由「被動防衛」轉變為「主動出擊」，可藉由165打詐儀表板「檢舉車手專區」提供可疑詐騙線索，若情況緊急也可撥打110或165即時通報，若警方根據檢舉線索成功查緝車手，檢舉人就可獲得5萬元獎金。

警方指出，該名計程車司機18日在新竹轉運站排班載客，司機卻發現後座乘客行徑異常，不但在車程中多次更改目的地，還不斷用手機聯繫疑似共犯的友人，通話內容涉及「面交」安排，讓司機起疑，悄悄將乘客載至新竹市警二分局東勢派出所報案。

警方立刻派員接應，一查發現計程車上的乘客陳女是詐欺面交車手，立刻將其逮捕，並起獲35萬元贓款、涉案手機、收據等贓物，後續也成功聯繫到被害人到案取回遭詐款項，成功阻止財損進一步擴大，全案警詢後除依詐欺罪嫌將陳移送法辦，也擴大追查有無潛在被害人，並向上追查詐團上游。

警方表示，竹市民眾普遍有高所得與投資意願，容易遭詐團鎖定，警政署165打詐儀表板統計，今年1月至今竹市受理假投資、假交友（投資詐財）案件已超過350件，財損高達5億6000萬元，十分誇張，提醒民眾不得不防。

警方調閱監視器，發現陳女正與遭詐騙的被害人面交取款。記者王駿杰／翻攝
警方調閱監視器，發現陳女正與遭詐騙的被害人面交取款。記者王駿杰／翻攝
警方調閱監視器，發現陳女正與遭詐騙的被害人面交取款。記者王駿杰／翻攝
警方調閱監視器，發現陳女正與遭詐騙的被害人面交取款。記者王駿杰／翻攝

計程車司機 詐騙 車手

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