鮑魚聞人鍾文智落跑疑藏匿廈門 協助逃亡接應人背景曝

鮑魚聞人鍾文智涉炒作存託憑證TDR獲利逾4億元，累計判刑30年5月定讞，發監前卻棄保潛逃。台北地檢署成立專案小組追查，前天搜索拘提鍾文智胞妹鍾文宜、姪女李佩蓁及協助逃亡的好友鄭畯中共4被告到案，檢察官複訊後，認為鄭畯中負責開車接應，製造鍾文智逃亡斷點，依藏匿人犯罪命其50萬元交保、限制出境出海，並實施科技監控。

鍾文宜交保5萬元、李佩蓁女與鄭畯中游姓友人各交保3萬元。據了解，鍾文宜與女兒李佩蓁都是中文智旗下公司負責人或董事，其中8年級的李佩蓁已是好幾家公司老闆，生活相當優渥，昨晚交保時穿著相當時尚，母女二人皆供稱對鍾文智逃亡及去向不清楚。

據調查，鄭畯中是鍾文智屏東同鄉，是玩伴也是車友，相當受鍾文智信任，鍾文智落跑前先搭計程車到新北石碇，要鄭畯中開車在石碇等候接應，鄭畯中接到鍾文智後，開車朝十分方向逃逸，檢警懷疑鍾文智可能是從東北部搭船出海，但鄭畯中到案後對此避重就輕，檢方為避免鄭畯中也落跑，實施配戴電子手環。

另外，鄭畯中為避免引起注意，當時是開一輛普通的「日產」汽車接應鍾文智，事後為「毀屍滅跡」，找來游姓友人協助將車子賣掉，避免檢警找到證據。北市信義分局為清查鍾文智逃亡路線，調閱過濾數百監視影帶，才發現鄭畯中涉案。

據調查，鍾文智疑透過管道購買菲律賓護照，搭船前往公海換接駁船，先進入菲國後再輾轉進入大陸，傳聞目前人在廈門，並有黑幫維護人身安全。鍾文智棄保潛逃後，遭北檢發布通緝，檢方通知外交部註銷護照。

鍾文智因台灣高等法院未延長科技設備監控，導致有機會棄保潛逃，外界究責聲浪不斷，引發司法風暴。歸咎原因在於處理鍾文智強制處分的法官陳勇松，去年10月14日，裁定鍾從8千萬加保至1億元後，不延長電子手環監控，且未製作裁定書，讓高檢署無法抗告。