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他當庭示範快速「入珠」手技 「教主」一審獲無罪

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

從業逾20年、估算碰過逾3萬根陰莖的「入珠教主」陳安窓2021年遭檢舉，指他不具醫師資格，卻將珠子埋入「小弟弟」皮下組織被依違反醫師法起訴。審理時，陳當庭示範將塑膠環套在保險套外的快速「入珠」手技，顛覆合議庭想像，桃園地院審結，認罪證不足判陳無罪。此案可上訴。

起訴事實說，57歲陳安窓未取得合法醫師資格，卻於2021年3月20日之前，在桃園市中壢區經營「京粗入珠桃園店」，刊登醫療廣告及從事「將男性陰莖表皮以刀具或針筒切開或戳洞後，將大小及材質不一珠子埋入陰莖的皮下組織中」醫療行為，並以此刊登廣告，對外招攬不特定病患。

市政府衛生局接獲陳情，同年3月20日前往中壢區五福街「京粗入珠桃園店」稽查，發現門外有「入珠教主」、「有夠屌」、「相硬久」等廣告字樣，現場查獲500顆藥品、50瓶紅色優碘、彈性帶、白色膏狀物品、每組均含保險套、紅色優碘、彈性帶、白色彈性塑膠圈、白色膏狀物、用過的生理食鹽水、現場還有床、繃帶及手術縫針、入珠等物，認被告涉犯醫師法的未取得醫師資格擅自執行醫療業務罪嫌。

審理時，陳安窓表示知道自己未具醫師資格，否認從事入珠醫療行為，只是跟客人解釋入珠過程、分享怎麼保養。醫藥品因植牙、兒子免疫系統不佳吃的藥云云，他只賣珠子、塑膠環給客人，只需按教導方法，在生殖器勃起後戴上保險套，將塑膠環套上生殖器固定珠子，可達入珠一樣效果；辯護人說，查扣的珠子不是置入男性生殖器裡，而是將珠子放入保險套，再用塑膠環固定珠子，屬情趣商品，非醫療行為。

合議庭表示，依據衛生福利部函文，將男性陰莖表皮以刀具或針筒切開或戳洞後，將大小及材質不一之珠子埋入陰莖的皮下組織中之「入珠行為」確屬醫療行為。根據檢方起訴書所列證據的3段影片中，有名YouTuber到被告店內拍攝「入珠」真人秀，完事後立刻到桃園國際機場測試安檢門會不會測得異物大響，片中的陳男也到庭證稱，影片中他只是「表演」生殖器皮下組織被植入珠子時的情緒反應，且以馬賽克讓觀眾不能確認真假，並非當下確實有從事入珠的行為。

再根據桃園市政府衛生局人員前往稽查的紀錄及證述，在場時，並未發現被告陳正在從事入珠行為，且無病患的病歷資料、傷口照片或相關名單，現場有多名自稱友人的男子，垃圾桶內也無查獲染有血跡的紗布或其他等證物。

合議庭認為，雖於京粗入珠店的現場發現大量與手術、包紮相關醫藥用品，仍不足認定被告有執行檢察官起訴的入珠醫療行為，公訴檢察官提出的指控，因證據不足而未能證明被告有罪，因此諭知陳安窓無罪。

桃市衛生局2021年3月接獲檢舉，隨即前往京粗入珠桃園店稽查，查扣大量奈米珠、塑膠環（照片左邊）和包紮等相關醫療用品。圖／桃市衛生局提供
桃市衛生局2021年3月接獲檢舉，隨即前往京粗入珠桃園店稽查，查扣大量奈米珠、塑膠環（照片左邊）和包紮等相關醫療用品。圖／桃市衛生局提供
桃市衛生局2021年3月接獲檢舉，隨即前往京粗入珠桃園店稽查，查扣大量奈米珠（照片左邊）、塑膠環和包紮等相關醫療用品。圖／桃市衛生局提供
桃市衛生局2021年3月接獲檢舉，隨即前往京粗入珠桃園店稽查，查扣大量奈米珠（照片左邊）、塑膠環和包紮等相關醫療用品。圖／桃市衛生局提供
自稱碰過逾3萬根小弟弟的「入珠教主」陳安窓，2021年遭檢舉不具醫師資格卻從事醫療業務行為，涉違反醫師法起訴，桃園地院審結，認為罪證不足，判陳安窓無罪。圖／陳安窓IG「京粗IntoTheBead」
自稱碰過逾3萬根小弟弟的「入珠教主」陳安窓，2021年遭檢舉不具醫師資格卻從事醫療業務行為，涉違反醫師法起訴，桃園地院審結，認為罪證不足，判陳安窓無罪。圖／陳安窓IG「京粗IntoTheBead」

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