台南前議長郭信良涉綠能弊案 複訊後30萬元交保

曾因介入市地重劃弊案，被台南地院重判13年的台南市議會前議長郭信良，再被控涉嫌接受三地集團台南綠能光電場開發關說，昨遭檢調依涉貪汙治罪條例罪嫌查辦約談，經漏夜偵訊，郭信良以30萬元交保，三地集團董座鍾嘉村以20萬元交保。

郭信良遭懷疑在擔任議員期間，以職權向台南市府局處施壓，協助三地集團旗下三地能源位於台南七股將軍的一處綠能光電開發取得執照。檢調懷疑郭不僅涉嫌讓三地能源的光電場能夠順利通過審查，還因此從中受賄。

橋頭地檢署昨清晨指揮高雄市調處調查人員先是前往郭信良的住處搜索，後來同樣也前往三地集團、董座鍾嘉村住處查扣到相關案場資料及帳冊，就連台南市議會、台南市政府也同樣遭檢調大動作搜索，就連民進黨籍台南市議員李偉智也被以證人身分傳喚。

郭信良、鍾嘉村等人遭檢調人員先是帶往高雄市調處，昨深夜陸續移送橋頭地檢署複訊，檢方將幾人漏夜偵訊，直到今晨4時許才陸續結束偵訊。鍾嘉村首先在律師陪同下步出偵查庭，訊後以20萬元交保，但對於案情及為何被約談，他僅回應「是來配合調查」，

檢調懷疑，郭信良讓三地集團能夠順利通過土地開發，使三地集團從開發中獲取大筆利益，郭信良也經由中間人取得不當利益，但金流是如何從三地集團疑似進入到郭信良等人手中，還需要再釐清。

郭信良今晨6時許以30萬元交保，不過未見他如一般民眾從橋頭地檢署法警室大門離開。另有一名朱姓營造廠老闆，同樣涉嫌參與其中，訊後以20萬元交保。

據了解，三地集團近年在南部透過「三地能源」計畫開發多起光電開發案，其中一件是計畫在鳳山興建儲能電場，但遭到地方民意強烈反對，不過三地集團不僅有綠能開發，經營觸角還延伸各方面，除了主力的建案地產開發，還參與全台多家客運、國道服務區經營，就連知名食品大廠「乖乖」都能見到三地的影子。