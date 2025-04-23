協助鍾文智棄保潛逃 神秘友人交保畫面曝光

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

鮑魚聞人鍾文智涉炒作存託憑證TDR獲利逾4億元，累計判刑30年5月定讞，但卻無發監前棄保潛逃，台北地檢署成立專案小組追查，昨依藏匿犯人等嫌搜索拘提鍾文智胞妹、姪女及鄭姓、游姓友人共4人到案，檢察官複訊後命鄭姓友人交保50萬元，限制出境出海，並實施科技監控，鄭男經過長達2小時電子手環裝置，今凌晨交保離去，畫面也曝光。

另外，鍾文智胞妹交保5萬元、李姓姪女與游姓友人各交保3萬元。據了解，由於鍾文智落跑引發司法風暴，檢方偵辦此案相當低調，警方拘提的被告都帶往北檢第三辦公室訊問。

據調查，鍾文智疑似透過管道購買菲律賓護照，再搭船前往公海換接駁船，先進入菲國後再轉轉進入大陸，傳聞目前人在廈門，並有黑幫維護人身安全。鍾文智棄保潛逃後，遭北檢發布通緝，檢方已通知外交部註銷護照。

鍾文智炒作TDR案由最高法院審理期間，防逃措施包括交保8000萬元、每周一、四、六須到派出所報到，限制出境出海並須接受電子監控，但鍾文智提出醫院診斷書，主張自己身體外部有疾患，若配戴電子監控設備會影響治療甚至致命，高院合議庭將配戴「電子腳環」改為「電子手環」。這次協助鍾文智落跑的鄭姓男子也是配戴「電子手環」。

鍾文智因高等法院未延長科技設備監控，因而有機會棄保潛逃，外界究責聲浪不斷，引發司法風暴。歸咎原因在於處理鍾文智強制處分的法官陳勇松，去年10月14日，裁定鍾從8000萬加保至1億元後，不延長電子手環監控，因未製作裁定書，台灣高等檢察署無法抗告。

高院上月開法官自律委員會認為，審判長邱忠義、受命法官陳勇松裁定科技設備監控不必延長有重大疏失，建請高院請求法官評鑑委員會評鑑。台北地檢署也收到民眾告發狀，目前另分貪汙、枉法裁判罪調查中。

協助鍾文智落跑的游姓男子被檢方依藏匿人犯罪交保3萬元。記者張宏業／攝影
協助鍾文智落跑的游姓男子被檢方依藏匿人犯罪交保3萬元。記者張宏業／攝影
協助鍾文智落跑的女性親戚被檢方依藏匿人犯罪交保。記者張宏業／攝影
協助鍾文智落跑的女性親戚被檢方依藏匿人犯罪交保。記者張宏業／攝影
協助鍾文智落跑的鄭姓男子被檢方依藏匿人犯罪交保50萬元、限制出境出海，並實施電子監控。記者張宏業／攝影
協助鍾文智落跑的鄭姓男子被檢方依藏匿人犯罪交保50萬元、限制出境出海，並實施電子監控。記者張宏業／攝影

監控 鍾文智

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