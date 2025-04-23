兒虐案開庭 檢方稱呼「剴剴」 審判長制止

保母劉彩萱（中）。圖／聯合報系資料照片 1歲男童「剴剴」遭保母劉彩萱、劉若琳姊妹虐死案，台北地院國民法官法庭昨開庭，如何稱呼被害男童成論辯爭點；檢方指「他是一個真實存在過的孩子」，想以小名稱呼，辯護人則主張應隱其名，雙方針鋒相對。

此外，辯護人爭執鑑定人、台大醫院精神醫學部醫師邱彥南與檢方頻繁討論，恐影響國民法官心證，審判長林鈺珍裁示，如辯護人不服未來判決，可以此為理由上訴。

國民法庭法官、檢察官、辯護人前天選任6位國民法官、4位備位國民法官審「剴剴案」，昨首度開庭。

劉彩萱姊妹辯護人主張邱彥南的鑑定報告偏頗，表示開庭前檢察官與邱密集聯繫又頻繁討論，邱所做報告不中立、不客觀、更不公平，要對邱彥南與檢察官不當往來，予以最嚴正抗議。

辯護人表示要拒卻鑑定報告為證據，認為檢方與鑑定人完成「套招」，鑑定報告為證據意義即不存在，已難期待國民法官會公正審判。

檢察官反批辯護人指控毫無依據，邱彥南出具的鑑定書是依全案卷證作成，檢察官只負責告訴邱未被准許的證據不能在法庭上使用，質疑「到底哪裡在套招？」

審判長林鈺珍說，起訴書既然以「A童」稱呼「剴剴」，希望檢、辯日後審理時，依兒少法規定以「A童」作稱呼，避免被害人身分被辨識；不過檢方一陳述即犯規，立刻被林鈺珍制止。

檢察官抗議，「剴剴」是被害男童實際稱呼，「他是一個真實存在過的孩子」，其他虐童案訴訟案也有一樣做法，請國民法官參考。

辯護人主張，依兒少法規定本來就應隱匿被害人身分，何況審判長已諭示，但檢方依然違背規定，林鈺珍後來裁示未來審理檢、辯統一以「A童」稱呼被害人。