快訊

走入歷史！大漢技術學院8月起停辦退場 263學生分發安置到「這2校」

鮑魚聞人鍾文智落跑疑藏匿廈門 檢搜索約談胞妹4人交保

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

鮑魚聞人鍾文智涉炒作存託憑證TDR獲利逾4億元，累計判刑30年5月定讞，但卻無發監前棄保潛逃，台北地檢署成立專案小組追查，今依藏匿犯人等嫌搜索拘提鍾文智胞妹、姪女及鄭姓、游姓友人共4人到案，檢察官複訊後依藏匿人犯罪命鄭姓友人交保50萬元，限制出境出海，並實施科技監控

另外，鍾文智胞妹交保5萬元、李姓姪女與游姓友人各交保3萬元。據了解，由於鍾文智落跑引發司法風暴，檢方偵辦此案相當低調，警方拘提的被告都帶往北檢第三辦公室訊問。

據調查，鍾文智疑似透過管道購買菲律賓護照，再搭船前往公海換接駁船，先進入菲國後再轉進入大陸，傳聞目前人在廈門，並有黑幫維護人身安全。鍾文智棄保潛逃後，遭北檢發布通緝，檢方已通知外交部註銷護照。

鍾文智因高等法院未延長科技設備監控，因而有機會棄保潛逃，外界究責聲浪不斷，引發司法風暴。歸咎原因在於處理鍾文智強制處分的法官陳勇松，去年10月14日，裁定鍾從8000萬元加保至1億元後，不延長電子手環監控，因未製作裁定書，台灣高等檢察署無法抗告。

高院上月開法官自律委員會認為，審判長邱忠義、受命法官陳勇松裁定科技設備監控不必延長有重大疏失，建請高院請求法官評鑑委員會評鑑。台北地檢署也收到民眾告發狀，目前另分貪汙、枉法裁判罪調查中。

連一鮑魚前負責人鍾文智落跑，北檢搜索拘提胞妹、姪女共4人到案。圖／報系資料照
連一鮑魚前負責人鍾文智落跑，北檢搜索拘提胞妹、姪女共4人到案。圖／報系資料照

監控 鍾文智

延伸閱讀

回應藍委質疑 外交部：若護照庫存不足難因應臨時狀況

鍾文智潛逃恐有親友接應 北檢搜索拘提胞妹、姪女等4人訊問中

鍾文智案究責 司法院：邱忠義自請免兼庭長

鍾文智棄保潛逃 北檢分案調查2位高院法官涉貪汙、枉法裁判

相關新聞

鍾文智潛逃恐有親友接應 北檢搜索拘提胞妹、姪女等4人訊問中

經濟要犯鍾文智涉炒作存託憑證TDR遭重判30年5月定讞，日前失聯棄保潛逃，台北地檢署依最高檢察署指示全力緝捕，且成立專案...

鮑魚聞人鍾文智落跑疑藏匿廈門 檢搜索約談胞妹4人交保

鮑魚聞人鍾文智涉炒作存託憑證TDR獲利逾4億元，累計判刑30年5月定讞，但卻無發監前棄保潛逃，台北地檢署成立專案小組追查...

大馬女大生命案3度撤銷死刑更審 留台聯總籲：實踐公平正義

馬來西亞籍鍾姓留台女大學生慘遭殺害，被告梁育誌再度遭最高法院發回更審。馬來西亞留台聯總今天說，全案牽動留台學子與華人社團...

郭信良再捲綠能弊案 藍議員曝「政治效應」：恐劍指陳亭妃

台南市議會前議長郭信良再被控捲入綠能弊案，遭橋頭地檢署帶回調查，郭信良服務處今下午仍正常服務，服務處人員對案情均說「不清...

得知姦情私刑打死情夫起訴11年 國民法官同情輕判5年

新竹黃男發現妻子與陳男在海邊約會摟抱，憤而率二子將陳男綁走到汽車保養廠，私刑痛毆拷問姦情，持工業膠條不斷鞭打，最後將陳男...

行員涉掩護詐團得手逾億元 頂「泡麵造型」髮型讓車手順利指認

嘉義38歲蘇姓男子在擔任金融機構放款行員時，涉嫌掩護詐欺集團人頭帳戶，協助車手領取詐騙金額1億2000萬多元，嘉義地檢署...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。