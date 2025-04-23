柯文哲案／李文宗否認犯罪 聲請黃珊珊作證

柯辦前主任李文宗。圖／聯合報系資料照片 台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲涉收賄、侵占政治獻金案，昨提解在押的柯辦前主任李文宗行準備程序，李否認犯罪，聲請傳喚民眾黨立委黃珊珊等五人作證，檢察官聲請傳喚柯文哲三人作證，合議庭評議後決定。

檢察官指控李文宗與柯文哲共犯違背職務收賄、侵占、背信罪，對李各求刑十年、五年、二年四月；關於偵查卷證內檢方就他在民眾黨組織圖內角色所舉證，李文宗說，他不曉得這份組織圖。

律師唐于智說，檢方起訴多為推論， 包括李文宗代柯文哲面試台北市政府前都發局長黃景茂、柯收獻金後指示「橘子」許芷瑜轉交李、二一○萬政治獻金為賄款；且木可公司小物販售時，未見「捐贈」、「斗內」、「缺糧」、「募款」字眼，否認起訴事實有證據能力。

另名律師李傳侯說，檢方認定李文宗處理柯有關「政治性財務」，包含競選總部、民眾黨黨部、木可公關公司、協會與基金會的錢，因此要傳喚證人就財務加以定性。

律師聲請傳喚黃珊珊、民眾黨秘書長長周榆修、前黨秘書長張哲揚、黨財務長梁秀菊及木可公關公司員工李婉萱五人作證。

檢方指控，柯文哲等以肖像權授權金、支付木可公司員工薪資、投資營利事業等方式，侵占政治獻金一七二四萬一○三六元，以商業行為包裝侵占犯行。

柯先與木可簽訂肖像權同意書，約定將柯肖像權獨家授權給木可，再由木可與柯文哲競選辦公室簽訂「授權委託作業管理合約書」，李文宗則指示李文娟以肖像權授權金名義，由政治獻金匯付一千五百萬元予木可，將政治獻金挪供柯文哲私用。