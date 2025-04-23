台綠案／鴻暉蘇俊仁：沒給陳啟昱分潤

鴻暉國際公司負責人蘇俊仁蘇俊仁今在庭上對違反公司法認罪，但對證交法中加重不合營業常規交易及加重特別背信罪均不認罪。圖／本報資料照 台鹽綠能光電弊案昨天開庭，台南地方法院傳喚被告鴻暉國際公司負責人蘇俊仁及名義負責人彭達瑤；蘇矢口否認涉證交法，表示台綠前總經理蘇坤煌並不是鴻暉股東，他也沒答應給台綠前董事長陳啓昱百分之四十分潤。

法院昨行準備程序，傳喚蘇俊仁及彭達瑤二人出庭。

檢方起訴二人、蘇坤煌涉持內容不實的存款證明、設立登記資本額查核報告書等資料，向高雄市府申請公司設立登記，涉犯公司法中未繳納股款及使公務員登載不實等罪嫌。

這部分蘇俊仁、彭達瑤認罪。

檢方另指控陳啓昱、蘇坤煌和蘇俊仁達成土地開發服務費分潤協議，讓台綠損失近四億元，起訴證交法中加重不合營業常規交易及加重特別背信罪嫌部分，蘇坤煌則說「不承認」。

蘇俊仁說，他以個人名義借用蘇坤煌胞妹登記為人頭股東，蘇坤煌非公司股東，也未持股百分之十五，他更沒有答應給陳啓昱百分之四十乾股，除陳啓昱兒子短暫在公司任職外，無任何跡象與陳啓昱有關係。他也說，個人確實借錢給陳啓昱、蘇坤煌，但不是土地開發利潤。

他指出，相關光電案場是由鴻暉親自或委託下包商進行土地開發，由電業商與鴻暉簽訂合約，再依工作時程向電業商收取履約的土地開發費用；這些案場非台綠開發，錢也不是向台綠請領，並未造成台鹽或台綠損失。