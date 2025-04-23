郭信良又被查…藍稱有關市長初選 綠指秉公偵辦

台南市議會前議長郭信良，再被搜索。圖／本報資料照片 台南市議會前議長郭信良涉佃西重劃案遭控索賄，一審判十三年徒刑，案件目前進入上訴程序，昨郭又因涉綠能弊案再度遭檢調約談，引發地方政壇震撼；藍營直指和二○二六民進黨市長初選有關，綠營則認為檢調秉公偵辦，毋枉毋縱，後續政治效應待觀察。

郭信良與積極爭取角逐下屆台南市長的民進黨立委陳亭妃，在地方被視為友好政治夥伴，郭涉重劃案被偵辦時，陳曾表示「毋枉毋縱」，郭一審被重判，陳則回應「這不關我的事」。昨天郭又因涉光電索賄弊案遭檢調偵辦，陳亭妃照既定行程與市議員陳怡珍召開鐵路地下化後綠美化工程協調會，未回應郭信良案。

郭信良與安南區佃西里長高進見涉以開發案中的抵費地為由，向廠商廖堅志索賄，郭、高遭法院依共同犯不違背職務收賄罪，分別判刑十三年與九年，廖獲判無罪。

案件進入二審，三人三月六日出庭應訊時，郭、高否認犯行，廖則認罪並主張自首。郭信良強調全案為政治操作，痛批檢調「先射箭再畫靶」，盼二審能獲平反。

郭信良昨又因涉綠能索賄弊案被檢調帶回調查，國民黨市議員蔡育輝質疑偵辦時機敏感，他說，令人很難不聯想是「劍指陳亭妃，因為打擊郭就是打擊陳」，可以看出民進黨黨內初選已是「拿機關槍在掃射了。」

民進黨市議會黨團總召周嘉韋說，台南光電議題長期被汙名化，檢調應加快偵辦，把對台南光電政策造成傷害的人抓出來，有涉入的官員、民代不分政黨都應揪出來，不要被政治干擾；至於下屆市長黨內初選，呼籲其他政黨不要介入，黨內有意角逐者也應慎挑合作夥伴。