幫郭台銘買連署書 周典論二審改判3年2月

屏東縣議長周典論（右）涉嫌出資500萬元為鴻海創辦人郭台銘參選總統收購連署書，一、二審都被判刑。圖／本報資料照 屏東縣議會議長周典論涉協助鴻海創辦人郭台銘收購參選總統連署書，一審被屏東地方法院以違反總統副總統選舉罷免法，判4年徒刑，併科500萬元罰金、褫奪公權6年，上訴後，高雄高分院昨改判3年2月，褫奪公權5年，併科150萬元罰金，可再上訴。

周典論昨透過女兒周芸均回應判決結果，周芸均說，對判決結果感到遺憾，會與律師討論後提上訴。

二審合議庭認為，郭台銘連署書以賄賂方式完成僅4人，對選情影響不高，考量周典論身為議長，要求潮州鎮長周品全以老鼠會方式賄賂連署人，量刑部分從輕改判，扣案犯罪所得490萬800元、未扣案9萬9200元均宣告沒收。

周典論為協助郭台銘通過參選總統門檻，前年9月交付500萬元給周品全，以老鼠會方式拉人，每票500元收購連署書。周將其中10萬元交給潮州鎮公所陳姓約聘人員，陳男在前年10月初，要求黃姓宮廟堂主成立連署站，並以每份連署書500元，邀黃男及其配偶潘婦收集，兩人答應後，再以每份200元，向多人邀集連署。

檢警偵辦，周品全一度被收押，周典論因找周品全協助連署，也被查辦。檢方偵辦時，周品全等4人坦承，檢方予以緩起訴，周典論不認罪，檢方認其無悔意，建請法院重判。

屏東地方法院審理時，周典論辯稱是連署活動工作費，合議庭不採信，認為周位居地方民意代表之首，無視法律禁令，考量募得連署書不多，判周典論4年徒刑，併科500萬元罰金、褫奪公權6年。