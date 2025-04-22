快訊

康橋環島車隊遭撞命危！重傷學生是「西洋劍雙冠高手」 教練心痛發聲

昏迷指數仍是3！康橋環島車隊遭撞 彰基搶救重傷學生是擊劍選手

黃呂錦茹難逃羈押命運？台北地院收抗告狀 立即送高院審查

黃呂錦茹無保釋放有變數？檢方今提抗告 高院最快明日裁定

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導
國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹。圖／聯合報系資料照片
國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹。圖／聯合報系資料照片

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹、書記長初文卿、總幹事姚富文、第一區黨部執行長曾繁川涉及立委吳思瑤、吳沛憶「雙吳」罷免連署造假案，檢方聲押4人，法官裁定姚、初羈押禁見，黃呂、曾當庭釋放；檢方今針對黃呂提抗告，台灣高等法院已經收案並分案。

黃呂錦茹抗告案確定由高院審判長吳麗英、受命法官陳銘壎、陪席法官陳麗芬組成的合議庭審理，最快將於明日裁定。

檢方接獲告發，指吳思瑤、吳沛憶「雙吳」藍罷團疑涉偽造提議書，向中央、台北市選舉委員會函調提議人資料發動偵蒐。

本月14日起，檢調約談吳沛憶罷團領銜人李孝亮、吳思瑤罷團領銜人張克晉、「罷吳四騎士」賴苡任、滿志剛、劉思吟、陳冠安等6人，以證人身分約談劉思吟的丈夫林叡等5人說明，林叡複訊中改列被告。

複訊後，張克晉請回，李孝亮、賴苡任、滿志剛、劉思吟、陳冠安、林叡涉犯偽造文書、違反個資法等罪，分別諭令20萬元至50萬元交保，均限制出境、出海，辦案人員搜索後再過濾事證，認為黃呂錦茹等人嫌疑重大，發動第2波搜索、約談黃呂錦茹等到案。

台北地檢署今天下午指出，檢察官不服法院本月19日駁回對於黃呂錦茹的聲請羈押裁定，已擬具相關事由，下午4時向法院提出抗告；檢方說，曾繁川部分不提抗告。

台灣高等法院 罷免 黃呂錦茹

延伸閱讀

黃呂錦茹無保請回北檢抗告 北市藍議會黨團轟：司法淪對付異己工具

黃呂錦茹無保請回北檢抗告 國民黨批鐵了心押人取供

黃呂錦茹難逃羈押命運？台北地院收抗告狀 立即送高院審查

檢調追立委罷免連署書案 黃呂錦茹無保請回…北檢今提抗告

相關新聞

檢調追立委罷免連署書案 黃呂錦茹無保請回…北檢今提抗告

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹、書記長初文卿、總幹事姚富文、第一區黨部黨部執行長曾繁川被控涉及立委罷免連署偽造案，遭檢方約...

查罷綠委連署！國民黨板橋黨部執行長20萬交保 新北檢提抗告遭駁回

新北地檢署偵辦新北市4名民進黨立委罷免連署案，訊後將國民黨板橋區黨部執行長謝慶認等6人聲請羈押禁見，法院裁定6人均3萬至...

黃呂錦茹無保釋放有變數？檢方今提抗告 高院最快明日裁定

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹、書記長初文卿、總幹事姚富文、第一區黨部執行長曾繁川涉及立委吳思瑤、吳沛憶「雙吳」罷免連署造...

黃呂錦茹無保請回北檢抗告 北市藍議會黨團轟：司法淪對付異己工具

檢調偵辦連署偽造案，地院日前裁定北市黨部主委黃呂錦茹無保請回，不過北檢今提抗告。國民黨北市議會黨團書記長李明賢批評，凸顯...

藍營質疑林志潔「送咖啡換連署」逾月未查 竹檢稱已分案：絕不偏袒

國民黨竹市黨部主委李縉穎今天說，檢舉陽明交大科技法律學院特聘教授林志潔疑以免費兌換咖啡等方式引誘民眾連署，事發1個多月未...

黃呂錦茹無保請回北檢抗告 國民黨批鐵了心押人取供

北檢偵辦罷免綠委吳思瑤、吳沛憶提議書偽文案，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹無保請回，北檢不服聲押裁定遭駁，今提抗告。國民黨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。