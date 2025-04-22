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鍾文智潛逃恐有親友接應 北檢搜索拘提胞妹、姪女等4人訊問中

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

經濟要犯鍾文智涉炒作存託憑證TDR遭重判30年5月定讞，日前失聯棄保潛逃，台北地檢署依最高檢察署指示全力緝捕，且成立專案小組追查，今依涉嫌藏匿犯人等罪嫌搜索，拘提鍾文智胞妹、姪女及鄭姓、游姓友人等4人到案，由檢察官訊問中。

據悉，專案小組追查鍾文智下落，懷疑親友恐協助接應、藏匿人犯，今依涉嫌藏匿犯人或使之隱避罪嫌，搜索拘提鍾文智胞妹、姪女、鄭姓及游姓友人等4人到案，正由檢察官訊問中。

連一鮑魚前負責人、摩坦利投資公司負責人鍾文智涉炒作TDR獲利4億餘元，今年3月12日最高法院依證券交易法、洗錢罪判刑，累計刑度30年5月定讞。鍾文智在台灣高等法院審理期間施以科技監控，定期至警局報到，高院去年10月間加保2千萬用以防逃，未延長科技設備監控，鍾因此棄保潛逃迄今失聯。

北檢判決確定當日立即啟動防逃機制，實施限制出境、出海境管措施，13日命警拘提無著後立刻通緝鍾文智，14日函請外交部領事事務局廢止及註銷護照。

最高檢3月16日下令北檢全力緝捕，查明法院於科技設備監控期滿後未延長原因，並要求台灣高等檢察署將鍾潛逃事實，提供法院作為定應執行刑參考，促請法官從重定刑。北檢17日分案偵辦，指揮調查局台北市調處、刑事局、北市警察局追緝，也函請移民署、海巡署加強執行境管措施。

另，高院今年3月開法官自律委員會認為審判長邱忠義、受命法官陳勇松裁定科技設備監控不必延長，有重大疏失，建請高院請求法官評鑑委員會評鑑。北檢對此也收到民眾告發狀，4月7日證實已分他字案，依貪汙、枉法裁判罪嫌調查中。

連一鮑魚前負責人鍾文智失聯。本報資料照片
連一鮑魚前負責人鍾文智失聯。本報資料照片

北市 監控 鍾文智

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