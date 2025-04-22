郭信良再捲綠能弊案 藍議員曝「政治效應」：恐劍指陳亭妃

台南市議會前議長郭信良再被控捲入綠能弊案，遭橋頭地檢署帶回調查，郭信良服務處今下午仍正常服務，服務處人員對案情均說「不清楚、不方便回應」；目前傳出被帶回調查除郭信良外，台南市議員李偉智、蔡秋蘭也被帶回約談。

因郭信良與爭取角逐下屆台南市長的立委陳亭妃是長期政治夥伴，不免又引發聯想，國民黨台南市議員蔡育輝表示，目前案情還不明朗，但檢調這個時候啟動偵辦，政治效應當然是有劍指陳亭妃的意味，因為打擊郭信良就是打擊陳亭妃，要加深郭信良藉勢藉端的印象，前陣子民進黨操作打跑票、對民進黨不死忠、背骨的印象跟聯想，可看出民進黨的初選已經不只是殺到見骨，是拿機關槍在掃射了。

民進黨台南市議會黨團召集人周嘉韋則說，希望檢調秉公偵辦，光電議題長期在台南被汙名化，盼望檢調偵辦可以加緊腳步，把真正對台南光電政策有傷害的人抓出來，還給綠能名譽，不要再把光電政策汙名化了，有涉入的官員、民代不分政黨都揪出來，司法該辦就辦，不要被政治干擾；至於2026年民進黨市長初選，除呼籲其他政黨不要介入外，民進黨有意角逐者也應該慎挑合作夥伴。

台南市議會前議長郭信良先前因涉佃西重劃案索賄1300萬元，一審被重判13年，檢辯均不服上訴，與郭信良長期被視為政治盟友的民進黨立委陳亭妃，在郭信良遭偵辦時曾在臉書貼文「毋枉毋縱」，去年11月1日郭信良一審被重判13年，陳亭妃面對媒體詢問郭案時表示：「這個不關我的事」。

郭信良再因涉綠能弊遭檢調帶走偵辦，造成地方政壇震憾，藍營認為此時偵辦很難不聯想到「2026年台南市長初選」。有綠營黨內人士也認為，相信檢調偵辦案件都是憑證據說話，不過依照目前被帶走約談的名單來看，都是黨內非賴系人員，難免會讓人聯想是否與台南市長黨內初選有關，但一切仍要依檢調案件偵辦的情況，進一步觀察而定。