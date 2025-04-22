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得知姦情私刑打死情夫起訴11年 國民法官同情輕判5年

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

新竹黃男發現妻子與陳男在海邊約會摟抱，憤而率二子將陳男綁走到汽車保養廠，私刑痛毆拷問姦情，持工業膠條不斷鞭打，最後將陳男丟包其住處樓下，被鄰居發現後送醫不治，新竹地檢署雖依傷害致死罪起訴，並具體求刑11年，然新竹地院國民法官認為黃男已和解賠償且行凶動機「足以引起審理同情」，最後判刑5年。

國民法官調查，53歲的黃男與王姓女子結婚超過30年，育有二子一女，約5年前王女提出離婚請求，事後才知是與57歲的陳男有染。

2023年7月黃男知道陳男與妻子相約竹市南寮漁港直銷中心前約會，遂叫長子開車載他與次子前往查看，發現兩人舉止親暱，當下與兩個兒子將陳男強拉上車，開車載往某汽車保養廠，將陳男雙手以束帶固定在頂車機伸縮臂上，使陳男呈站立姿勢，再由黃男持工業膠條揮打。

黃男拷問交往細節，自陳男口中知道二人有不正當性行為，持續打臀部、腿部同一部位，致多處瘀青，隔天凌晨才將陳男載回住處樓下樓梯間後離去，陳男被住戶發現送醫，仍因橫紋肌溶解症與急性腎小管壞死及支氣管肺炎等併發症不治。

國民法官認為，本案起因於陳男與王女間不當交往關係，明知王女為有夫之婦，仍與其不當交往，甚至在黃男試圖聯繫死者、同時要求妻子勿再和陳男來往後，陳男仍私下與王女相約會面，其自身行為不當，同屬本案量刑參酌因子。

此外，國民法官認為，被害人傷勢集中在臀部、腿部等下肢部位，顯見被告並未毆打被害人的重要部位、人體脆弱器官等要害處，其行為、手段尚非自始欲導致被害人受有重大傷害。案發後黃男與家屬和解並賠償和解金，國民法官認為客觀上足以引起審理同情，有減刑必要。此外，陳男於醫院接受員警詢問時，表示認為自己有錯在先，不欲追究黃男責任，希望本案能不了了之。因此最後依傷害致人於死罪將黃男判刑5年。

新竹地方法院。記者郭政芬／攝影
新竹地方法院。記者郭政芬／攝影

國民法官 新竹

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