行員涉掩護詐團得手逾億元 頂「泡麵造型」髮型讓車手順利指認

嘉義38歲蘇姓男子在擔任金融機構放款行員時，涉嫌掩護詐欺集團人頭帳戶，協助車手領取詐騙金額1億2000萬多元，嘉義地檢署複訊後，向嘉義地院聲押禁見獲准。

檢警表示，嘉義市警局一分局去年間逮捕取款車手，車手供稱，到某金融機構取款，會有內部行員親自交付人頭帳戶及領款單據，每次都可順利領取數百萬元，引起檢警重視展開調查，又接獲匿名檢舉信件內容與車手供述相似，且被指涉的蘇姓行員有「泡麵造型」一頭捲髮的髮型，讓車手順利指認。

嘉義地檢署昨天指揮警方持搜索票，分別前往蘇男住家等處執行搜索，並帶回蘇男及林女等金融機構行員偵訊。蘇男已於去年遭所服務的金融機構解雇。

檢警表示，蘇男在某金融機構服務多年，2023年間擔任放款行員時，涉嫌與詐欺集團的車手頭合作，掩護詐團在服務單位辦理人頭帳戶，並保管人頭帳戶及印章，後續還配合詐團，協助車手順利領款，從中抽取佣金。

檢警指出，蘇男利用保管的4本人頭帳戶，於2023年間，讓詐團車手多次順利領款，每次金額在數百萬至近千萬元不等，計有1億2000萬多元，約有20多名被害人。

嘉義地檢傳喚蘇男及同事共5人到案，於昨天深夜複訊後，將蘇男依有勾串之虞，向嘉義地方法院聲請羈押禁見，其餘行員均無保請回。