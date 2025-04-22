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獨／台南前議長郭信良捲綠能弊案 南部「商業界大亨」也遭約談

聯合報／ 記者張議晨巫鴻瑋／高雄即時報導

曾因介入市地重劃弊案，被台南地院重判13年的台南市議會前議長郭信良，再被控捲入綠能弊案，郭疑協助護航某知名集團通關七股光電場開發案，橋頭地檢署佈線多年，今拂曉出擊，除郭信良外，該集團董事長也被約談，為南部政商界投下震撼彈。

據了解，開發這處光電場的集團董事長，是商業界超級大亨，他近十幾年透過對外併購，事業版圖橫跨土地開發、房地產、客運、觀光遊艇、飯店、食品、餐飲、加油站等，許多老牌企業都是集團成員，旗下有多家上市櫃公司，堪稱重量級開發商。

檢調布線多年，今拂曉出擊，橋頭地檢署指揮高雄、台南地區司法警察北上台南及鍾嘉村住處搜索，帶回郭信良、台南市議員李偉智及知名集團的董事長，台南市政府承辦光電場案的科室，也有多人被約談，案情仍在延燒中。

台南市議會前議長郭信良，去年因市地重劃弊案被重判13年，今再捲入綠能弊案被搜索。圖／本報資料照片
台南市議會前議長郭信良，去年因市地重劃弊案被重判13年，今再捲入綠能弊案被搜索。圖／本報資料照片

台南 弊案 郭信良

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