獨／台南前議長郭信良捲綠能弊案 南部「商業界大亨」也遭約談

曾因介入市地重劃弊案，被台南地院重判13年的台南市議會前議長郭信良，再被控捲入綠能弊案，郭疑協助護航某知名集團通關七股光電場開發案，橋頭地檢署佈線多年，今拂曉出擊，除郭信良外，該集團董事長也被約談，為南部政商界投下震撼彈。

據了解，開發這處光電場的集團董事長，是商業界超級大亨，他近十幾年透過對外併購，事業版圖橫跨土地開發、房地產、客運、觀光遊艇、飯店、食品、餐飲、加油站等，許多老牌企業都是集團成員，旗下有多家上市櫃公司，堪稱重量級開發商。