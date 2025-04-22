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台南前議長郭信良捲綠能弊案 民進黨議員李偉智也涉案
前台南市議長郭信良涉嫌土地開發貪瀆弊案，疑似利用議員職務之便，護航綠能廠商順利過關，橋頭地檢署今拂曉出擊，指揮高雄市調處搜索高雄、台南等多處據點，傳喚郭和議員等10餘人到案說明，民進黨台南市議員李偉智也在約談名單內，擴大釐清案情。
郭信良曾被控於2021年在職期間，介入安南區佃西自辦市地重劃，郭被控與佃西里長高進見合謀，向某工程顧問公司廖姓業者收賄1300萬元，當時橋頭地檢署展開偵辦後，因管轄權問題由台南地檢署偵辦。
南檢偵查後，依違反貪汙治罪條例將郭信良起訴，台南地院一審審理後，判處郭信良有期徒刑13年，褫奪公權8年，並沒收犯罪所得650萬元。
此次檢調再從相關證據中，查出郭信良任職議長期間，協助護航綠能廠商通過案場開發，上午兵分多路，前往台南、高雄等多處搜索，查扣大批帳冊等資料，並傳喚郭和台南市民進黨議員李偉智、台南市承辦綠能光電的科室官員等10餘人，擴大偵辦中。
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