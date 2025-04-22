台南前議長郭信良捲綠能弊案 民進黨議員李偉智也涉案

前台南市議長郭信良涉嫌土地開發貪瀆弊案，疑似利用議員職務之便，護航綠能廠商順利過關，橋頭地檢署今拂曉出擊，指揮高雄市調處搜索高雄、台南等多處據點，傳喚郭和議員等10餘人到案說明，民進黨台南市議員李偉智也在約談名單內，擴大釐清案情。

郭信良曾被控於2021年在職期間，介入安南區佃西自辦市地重劃，郭被控與佃西里長高進見合謀，向某工程顧問公司廖姓業者收賄1300萬元，當時橋頭地檢署展開偵辦後，因管轄權問題由台南地檢署偵辦。

南檢偵查後，依違反貪汙治罪條例將郭信良起訴，台南地院一審審理後，判處郭信良有期徒刑13年，褫奪公權8年，並沒收犯罪所得650萬元。